科學館推出「創味盤中餐」展覽　探索烹飪背後科學原理

一年一度的法國科學文化界盛事—法國科學節，10月1日至12日在法國及世界各地舉行。香港科學館為配合法國科學節今年的主題「滋味科學」，與法國駐港澳總領事館合作，在館內推出「創味盤中餐」展覽，以及一系列免費活動，包括開幕研討會和電影放映。

「創味盤中餐」展覽10月1日至10月28日在科學館地下展覽廳舉行，費用已包括於常設展覽廳票價內，不另外收費（常設展覽廳逢星期三免費入場）。展覽帶領參觀者探索烹飪背後的科學原理，認識不同時代致力研究食材及其轉化過程的科學家，並了解各種分子料理技術。同時，展覽亦聚焦未來的飲食趨勢，探討可持續飲食、適合長者的飲食，以至太空食品的最新發展。