科學館推出「創味盤中餐」展覽　探索烹飪背後科學原理

一年一度的法國科學文化界盛事—法國科學節，10月1日至12日在法國及世界各地舉行。香港科學館為配合法國科學節今年的主題「滋味科學」，與法國駐港澳總領事館合作，在館內推出「創味盤中餐」展覽，以及一系列免費活動，包括開幕研討會和電影放映。
「創味盤中餐」展覽10月1日至10月28日在科學館地下展覽廳舉行，費用已包括於常設展覽廳票價內，不另外收費（常設展覽廳逢星期三免費入場）。展覽帶領參觀者探索烹飪背後的科學原理，認識不同時代致力研究食材及其轉化過程的科學家，並了解各種分子料理技術。同時，展覽亦聚焦未來的飲食趨勢，探討可持續飲食、適合長者的飲食，以至太空食品的最新發展。
為展現香港多元的飲食文化，展覽特設「港式滋味」專區，展示菠蘿包、蛋撻、奶茶等經典茶餐廳美食，讓參觀者探索這些美食在口感、香氣和風味背後的科學原理，以全新角度認識這些日常滋味。
「美食學是一門科學？」開幕研討會10月3日(星期六)下午4時至6時，在科學館一樓演講廳舉行。開幕研討會由兩位本年度法國科學節大使主講，分別為分子料理創始人之一、法國科學家艾維．提斯（Hervé This）教授，以及香港星級名廚梁經倫。二人將探討科學研究如何激發烹調創新、推動飲食文化演變，內容涵蓋食物化學、食材的物理化學變化、分子料理、現代烹飪技術，以及未來飲食系統所面臨的科學挑戰等議題。名額270人，免費參加，市民可在網上報名，先到先得。
電影放映
另一方面，科學館一樓演講廳10月9日（星期五）晚上7時至8 時半會放映《美食與科學的感官之旅》電影。紀錄片透過專訪頂尖科學家和知名法國大廚，探討化學、物理學、神經科學和感官科學如何塑造對風味的感知，從而創造獨特的美食體驗。名額270人，免費參加，市民可在網上報名，先到先得。