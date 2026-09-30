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出版：2026-Sep-30 22:10
更新：2026-Sep-30 22:10

11 SKIES商場及辦公大樓新世界無償交還　機管局：發展成香港全新地標

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11 SKIES預計2028至29年起陸續投入營運。(資料圖片／吳康琦攝)

11 SKIES預計2028至29年起陸續投入營運。(資料圖片／吳康琦攝)

香港國際機場航天城商場11 SKIES的商場和辦公大樓，將無償由項目發展商新世界發展轉移至機管局，新世界並將向機管局支付超過30億元，包括現金及現金等價物。機管局表示，11 SKIES未來會引入創新娛樂體驗和多元化餐飲選擇等，目標2028至29年起陸續投入營運。

▼11 SKIES商場及周邊環境▼

林天福形容，11 SKIES不會是另一個傳統購物中心。(資料圖片／蘇文傑攝) 11 SKIES預計2028至29年起陸續投入營運。(資料圖片／吳康琦攝) 11 SKIES預計2028至29年起陸續投入營運。(資料圖片／吳康琦攝) 11 SKIES預計2028至29年起陸續投入營運。(資料圖片／吳康琦攝) 11 SKIES預計2028至29年起陸續投入營運。(資料圖片／吳康琦攝) 11 SKIES預計2028至29年起陸續投入營運。(資料圖片／吳康琦攝) 11 SKIES預計2028至29年起陸續投入營運。(資料圖片／吳康琦攝)

擬引入創新娛樂體驗多元化餐飲

機管局周三宣布，已跟新世界發展達成協議，決定提前中止相關合約安排，新世界發展將會交回明年4月1日起終止的相關租約，以及無償把3幢辦公大樓、娛樂樞紐轉移予機管局。機管局將會全面主導11 SKIES的業務發展及管理工作，新模式預期會發揮其與機場城市SKYTOPIA其他部分之間的強大協同效應，發展成香港全新地標。當局透露，11 SKIES未來會聚焦引入適合不同年齡層的創新娛樂體驗、多元化餐飲選擇，以及全方位消費體驗，與SKYTOPIA其他設施相輔相成。

機管局主席林天福表示，當局對11 SKIES前景充滿信心，形容這不會是另一個傳統購物中心，又稱項目規模非常適合發展大型娛樂及體驗設施，並非一般香港室內場地可以提供。他表示，SKYTOPIA代表一種嶄新的機場發展模式，透過商業發展吸引旅客把香港的娛樂體驗加入行程，特意經香港轉機，從而到帶動機場的航空交通。

最快2028年投入營運

機管局與新世界發展自2018年開始合作，聯手發展11 SKIES，原定預計2028年才正式全面開放。機管局行政總裁張李佳蕙衷心感謝新世界為項目發展作出的貢獻，表示協議同時兼顧履行合約責任，以及為重新啟動項目提供穩固基礎，又稱物業資產質素優良、已具備出租條件，當局將成立專責附屬公司，成立團隊發展11 SKIES，目標是在全球招攬頂尖娛樂營運商及商業夥伴，並配合SKYTOPIA其他主要項目，於2028至29年起陸續投入營運。

▼11 SKIES商場及周邊環境▼

11 SKIES預計2028至29年起陸續投入營運。(資料圖片／吳康琦攝) 11 SKIES預計2028至29年起陸續投入營運。(資料圖片／吳康琦攝) 11 SKIES預計2028至29年起陸續投入營運。(資料圖片／吳康琦攝) 11 SKIES預計2028至29年起陸續投入營運。(資料圖片／吳康琦攝) 11 SKIES預計2028至29年起陸續投入營運。(資料圖片／吳康琦攝) 11 SKIES預計2028至29年起陸續投入營運。(資料圖片／吳康琦攝) 11 SKIES預計2028至29年起陸續投入營運。(資料圖片／吳康琦攝)
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