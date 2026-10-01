壽司郎受年輕人歡迎被喻「Gen Z茶樓」　官方發布「點心紙」謂飲啖茶先

日本連鎖壽司店壽司郎在港人氣持續高企，吸引不少食客包括年輕人，近月社交平台更掀起熱潮，戲稱壽司郎為「Gen Z茶樓」。壽司郎繼在帖文與網民互動，更專門設計一張仿照酒樓點心紙格式的壽司郎餐單，笑言「飲啖茶，食返兩件先？」

官方不忘「戴頭盔」：純屬創意

有市民早前提出，現今年輕一輩已較少相約到傳統酒樓聚會，反而較常光顧壽司郎，加上兩者模式「相似」，如酒樓的一盅兩件及壽司郎「一碟兩件」，又把壽司郎按不同顏色壽司碟計算價錢的做法，比喻為酒樓的大、中、小點等，以及同樣要自己沖茶飲。

酒樓傳統文化和壽司郎的模式當然不能同日而語，但不少人都笑言壽司郎為「Gen Z茶樓」，已取代傳統酒樓的社交功能。壽司郎繼回覆帖文稱「向幫手斟茶果，用兩隻手指篤張枱表示唔該」，周三於官方專頁發布一張壽司郎「貼心紙」，可見餐單分為握壽司、軍艦、麵類和甜品等不同欄目，又在每碟菜式旁邊標「小」、「中」、「大」等字眼，以及提供圓圈供食客填寫。帖文描述為「飲啖茶，食返兩件先？」，但亦不忘「戴頭盔」指出純屬創意，「暫無點心紙order服務。」