am專訪｜港首份《五年規劃》出爐 工程師學會會長陳帆：歷史性和開拓性舉措

特區政府上月發表香港首份《五年規劃》(《規劃》)，當中設有六大範疇，包括強化四大中心和加快北都建設等，對接國家「十五五」規劃。新上任的香港工程師學會會長陳帆接受本報專訪時形容，《五年規劃》意義非凡，是歷史性和開拓性的舉措，「是將香港的規劃，以至管治，依法辦理，亦符合國家規劃的前瞻。」北都是香港未來發展重點，陳帆認為，理解有市民認為北區仍然很「遙遠」，需要加強交通運輸網絡，讓市民「看得到」和「感受到」；亦是未來創科和「產學研」的重要基地。

文：朱慧恩 圖：鍾式明 今年是國家「十五五」規劃開局之年，特區政府發表首份《規劃》，主動對接國家發展戰略，融入國家發展大局。陳帆指出，《規劃》是按國家《規劃法》的要求，做好相關工作；亦是在《規劃》的前提下，訂立《施政報告》內容，「與國家《規劃法》，以至國家工作報告，是互相配合。」陳帆形容是「一個突破」和「歷史性的改變」。他指，以往在意識形態和處理手法上不一樣，而《規劃》出爐後，可以確保在此框架下相關政策得以延伸。倘政府換屆如何確保《五年規劃》得以延續，陳帆指由於是法規，不論誰任特首，都必須按法例及規劃推進。

北部都會區是香港未來發展的重要新引擎，不論是《規劃》及《施政報告》，均大篇幅著墨北都發展。對於有市民認為北都不論地理上，還是相關產業發展上，均距離自己十分「遙遠」，未必能受惠。陳帆指理解市民的想法，首先是北區確實距市區較遠，其次是現時肉眼所見不是有很多新東西出現，「最重要是市民看得到和感受到。」他認為，首要是加強交通運輸網絡，包括推出公路和鐵路項目，「市民看得到自然有感覺。」

倡沙嶺數據園區與內地數據集群合作 創科產業是推動北都發展重要一環。陳帆表示，過去數十年來香港的經濟結構沒有大變化，而以創科為發展重點的北都便顯得十分重要。他指出，近年本地製造業和工業化均有一定進展，惟大規模的產業則尚未形成，而北都便肩負推動新興產業發展的使命。他舉例，河套香港園區可以發展具身智能、生命科學研發，以及高新科技探索等，以產業把北都「變身」成科創基地，以及宜居宜遊的城市。 位處北都的沙嶺數據園區是北都創科發展的關鍵項目，料明年中首階段落成並啟用。陳帆認為，可考慮讓沙嶺數據園區與內地數據集群合作，發揮互補角色。他解釋，數據中心的計算涉及不同要求，「有些要求『一撳掣』即刻出答案，例如金融業。」陳帆建議，香港園區可專責一些國際性和急切性的運算，至於一些時延要求低的，則調撥到內地的數據集群負責。陳帆指出，數據中心需要龐大電力，意味着高昂的電費；相反內地電費較便宜，與內地集群合作亦能分散風險，萬一數據中心故障，亦有內地集群作為後備。

為本屆政府房策「點讚」 安居樂業是每個市民的願望，一個能夠安心居住的居所，是生活的起點和基礎。故房屋政策是每屆政府施政重點。作為前運輸及房屋局長，陳帆認同本屆政府的房屋政策，例如推出簡約公屋和過渡性屋房，縮短公屋的綜合輪候時間。他認為現屆政府確實做出成績，「為他們點讚」。不過，他亦指出，部分用作興建過渡性房屋的土地由私人發展商借出，當土地合約期屆滿時，政府要思考如何安置居民。行政長官李家超日前稱不會放棄覓地建過渡屋和簡約公屋，陳帆指，雖然目前暫未出現過渡屋居民無家可歸的情況，「但需要預早籌謀，和有長遠規劃，現在要開始規劃。」