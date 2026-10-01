am專訪｜香港金融升級「超級增值人」陳志華：擴大互聯互通產品範圍 推人民幣產品研與優化GEM 成立行業組織促證券金融發展

身處地緣政治博弈、國家戰略對接與本地制度改革的關鍵轉型期，香港須加快推動角色轉變，從傳統超級聯繫人升級為具備高賦能價值的超級增值人。香港證券及期貨專業總會會長陳志華接受本報訪問時說，超級增值人意味著香港不只是資金渠道，還要成為專業服務、風險管理和制度創新的提供者，未來須服務內地企業出海全周期需求、持續做深做實互聯互通機制，以及構建人民幣商品生態、培育專業人才等。(記者魏華都報道) 互聯互通擴容：衍生品與私募基金先行

政府早前公布首份五年規劃，提出推動更多內地機構投資香港債券市場，擴大股票通、債券通、理財通、私募通渠道和業務量。陳志華認為，互聯互通機制下一階段應優先擴大產品範圍：一是推動衍生品互聯試點，覆蓋利率、匯率及大宗商品，為跨境對沖和風險管理開闢新空間；二是建立跨境創投和私募股權資金互認機制，便利內地與香港私募基金雙向流動。 國債期貨、房託基金及人民幣交易櫃台將納入互聯互通，被視為重要一步。陳志華建議加入更多ETF、私募基金、綠色金融及可持續金融產品，增加香港資產管理平台的產品深度和跨境分銷能力。

主板與GEM合併恐推高合規成本 倡優化GEM、設差異化上市標準 2026年首季港股IPO集資額重返全球第一，A+H上市與特專科技成為主要增量。新一份《施政報告》提出精簡招股章程披露要求、修訂第18C章特專科技公司上市安排。陳志華指，業界傾向支持，但須關注改革節奏和力度能否跟上市場變化。 市場傳聞港交所正研究將主板與GEM合併。陳志華認為，兩個板塊本身設計不同，核心問題是合規成本，初創企業難以承擔主板級別的審計和合規成本。他建議先優化GEM，再建立差異化上市標準，借鑑上市分層制度，為中小企度身訂造可負擔的上市規則。

他還提出三項安排：設立海外公司上市專線，協助已在外地上市的國際企業理解香港規則及投資者期望；為符合香港預託證券要求的企業設立專屬審批通道；爭取把合資格、已在港上市的外國企業納入港股通，讓內地資金更早參與國際企業定價。 服務內地企業出海 專業服務從「應急隊」走向「設計核心」 2026年8月，香港金融服務界考察上海和杭州。陳志華說，考察期間感受到內地企業對香港專業服務的殷切需求，包括上市前重組、上市後再融資、跨境資金調度、匯率風險管理和海外合規等，香港的制度優勢正好應對這些痛點。他認為，專業服務不應只是事後補救的「應急隊」，而要成為項目設計的核心。

他舉例，不少本地券商已轉向中東和中亞市場，可連接內地資金與海外投資，近期有本地券商帶領重慶資金在非洲肯尼亞完成機場項目。 人民幣商品生態由構想走向落實 推進人民幣國際化方面，陳志華指人民幣商品生態正由構想走向落實。他認為應在LME平台推出更多人民幣產品，並與廣州期貨交易所等內地市場深化定價權合作。代幣化倉單融資試點可帶來新的抵押品管理及融資服務模式。他期望政府在北部都會區規劃符合LME標準的高承重倉儲用地，葵涌貨櫃碼頭亦具備貨櫃船運輸條件。

人才方面，他建議與高等院校合辦商品期貨碩士課程，並吸引國際大宗商品企業在港設立亞太交易中心。 成立行業組織 保留創新試錯空間 對於業界發展，他認為香港缺少統領證券金融業發展的機構，建議成立行業組織，處理牌照、廣告及發展方向等事宜。同時，監管機構應容許業界試錯，香港不能滿足於跟隨者角色，而要塑造全球金融趨勢。 他舉例，黃金期貨曾推出不同產品，部分未能成功，這不應成為停止創新的理由。同時，不能把所有新產品一概限制於專業投資者，把可容納風險壓至零，「投資本身有風險，市場才會有升跌和參與誘因」。