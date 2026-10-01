蔡天鳳碎屍案開審 控方︰金錢問題是本案根源

28歲模特兒蔡天鳳2023年疑遭殺害後肢解案，其前夫鄺港智、前家翁鄺球及前大伯鄺港傑被控謀殺和阻止合法埋葬屍體罪。高等法院昨早完成重選陪審團，控方在開案陳詞形容，金錢問題是本案根源；指蔡天鳳與前夫鄺港智分開後一直照顧鄺家生活，更購入價值約6,000萬元的加多利山單位供他們入住，惟蔡後來打算出售物業，與鄺球因業權問題，雙方關係產生矛盾。控方又稱，3名被告事前共同策劃殺害蔡天鳳，分工處理屍體；涉案大埔龍尾村村屋更是案發前由鄺球物色及租用。

3名被告分別為蔡天鳳前大伯鄺港傑(35歲，司機)、前家翁鄺球(69歲，退休人士)及前夫鄺港智(32歲，無業)，被控於2023年2月21日在大埔龍尾村謀殺蔡天鳳，並於同月21日至23日阻止合法埋葬其遺體。3人均否認謀殺罪，鄺球另否認阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑及鄺港智則承認該罪。 法庭昨重選出8男1女陪審團。法官祁彥輝提醒陪審員，本案受廣泛報道，須只根據庭上證據作裁決，亦不得與他人討論案件、閱讀相關報道或搜尋案件資訊。 主控官、律政司外聘資深大律師郭莎樂讀出開案陳詞，指蔡天鳳在海南出生，幼時隨母來港；蔡是名媛、模特兒及網紅，與繼父關係良好，獲對方財政支持。

控方指，蔡天鳳讀書期間與鄺港智拍拖，2013年、18歲時結婚，育有一子一女。婚後鄺港智沒有工作，由蔡父支付生活開支。鄺球曾任警員，退休時職級為警長。蔡其後與鄺港智分開，與譚方駿發展穩定關係，2016年舉行婚宴，另育有兩名子女。譚家境富裕，兩人生活幸福。 控方又指，鄺港智婚前婚後期間，曾邀請6名男子投資黃金買賣生意，2015年涉盜竊被捕後缺席聆訊遭通緝，到2023年蔡天鳳離世，鄺港智再被捕。控方表示，提及各人的經濟背景，是因為金錢正是本案的根源。

稅務考慮 加多利山單位登記鄺球名下 根據控方案情，蔡天鳳與前夫分開後仍一直接濟鄺家。2022年，她斥資約6,000萬元購入何文田加多利山單位，供鄺球夫婦照顧其與鄺港智所生兩名子女。由於蔡當時名下已有物業，基於稅務考慮，單位登記於鄺球名下。控方認為，此決定最終引發一連串導致蔡天鳳死亡的事件。 控方指，2022年6月是雙方關係惡化轉捩點。蔡因女兒同年9月須轉校，希望鄺家遷往屯門，並要求鄺球簽署授權委託書，以出售加多利山單位再置業，但遭拒絕。蔡與譚方駿其後嘗試與鄺球溝通未果。控方又播放蔡天鳳與母親的WeChat語音訊息，蔡多次批評鄺家忘恩負義、不知感恩，並希望盡快出售涉案單位。

控方認為，當蔡天鳳決定賣樓時，鄺球意識到一旦物業出售，自己將一無所得，因而促使鄺家父子採取行動。控方指3人事先商議計劃，各有分工，究竟由誰下手殺人並非關鍵，因3人屬共同行動。控方又指，鄺球其後租下大埔龍尾村一個偏僻村屋單位，計劃殺害蔡後將屍體運往肢解及處理。 至於選擇龍尾村的原因，控方解釋，由加多利山前往蔡天鳳子女就讀學校途中會經過高速公路，若駛過學校後仍未停車，蔡可能起疑，因此犯案地點須位於同一路線上，並在駛過學校後不久到達。

庭上另提及，閉路電視截圖顯示涉案私家車車窗反射出一個疑似上鎖箱子。控方引述專家測試指，曾安排一名體形與蔡天鳳相若的女警進入同類箱內，證實可容納成年人。 法官預計審訊需時40日。控方尚未完成開案陳詞，案件押後至周五續審。