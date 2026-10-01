新世界向機管局交還11 SKIES 支付23億元現金提前終止費

新世界發展(017)昨公布已就11 SKIES項目的合約安排與機管局訂立終止契據，新世界將向機管局支付23億元提前終止費，並須就項目於協定範圍內提供部分工程及服務，而機管局毋須就此承擔任何費用，惟有關工程及服務的成本總額不得超過10.5億元，款項將以新世界內部財務資源支付。新世界指，終止事項減少對11 SKIES的未來財務承擔，以及不會對其財務狀況造成重大不利影響。另一方面，機管局表示包含現金及現金等價物，新世界支付規模超過30億元。

機管局表示，將於明年4月全面接管11 SKIES，並會成立專責附屬公司及團隊負責發展和管理項目。局方指，11 SKIES未來將聚焦引入創新娛樂體驗、多元化餐飲及消費項目，與SKYTOPIA其他設施產生協同效應。機管局主席林天福表示，11 SKIES不會是另一個傳統購物中心，而是以大型娛樂及體驗設施為定位，目標於2028至29年起陸續投入營運。