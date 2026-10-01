中九龍繞道九龍灣段12.6啟用 將軍澳12分鐘到油麻地

繞道(九龍灣段)將於12月6日通車，屆時所有使用中九龍繞道車輛劃一收8元。運輸及物流局長陳美寶指，連同去年底已通車的油麻地段，標誌著整條六號幹線，包括中九龍繞道及將藍隧道，全線開通，預料繁忙時段來往將軍澳市中心及油麻地的行車時間，較現時大減53分鐘。 陳美寶昨在立法會交通事務委員會政策簡報會稱，中九龍繞道(九龍灣段)已進入最後籌備階段，預期開通日期為12月6日。當局會做好最後測試，務求在通車前將系統、公交、道路方面做得盡善盡美。

中九龍繞道油麻地段平日雙向車流達7.4萬架次 她指，中九龍繞道(九龍灣段)與去年底通車的油麻地段，以及將軍澳——藍田隧道接駁，貫通整條6號幹線；6號幹線全線開通後，繁忙時段往來將軍澳及油麻地的行車時間，將由約65分鐘大幅縮短至約12分鐘。她補充指，早前通車的中九龍繞道油麻地段，平日雙向車流約有7.4萬架次，繁忙時間使用率達約75%。 6號幹線全長12.5公里，為西九龍至將軍澳新市鎮之間提供一條主要幹道，並在啟德和藍田設有交通交匯處。中九龍繞道分為油麻地段和九龍灣段，當中中九龍繞道(九龍灣段)(前稱T2主幹路及茶果嶺隧道)位處6號幹線中段，屬雙程雙線主幹路，全長3.4公里，當中約3.1公里為隧道。而油麻地段已於去年12月21日通車，全長4.7公里，當中3.9公里為隧道部分，採用雙程三線分隔車道設計，連接西九龍的油麻地交匯處與東九龍的啟德發展區和九龍灣。

九龍東立法會議員、工聯會鄧家彪表示歡迎中九龍繞道全面通車，認為將可全面發揮交通效益，令啟德、觀塘及將軍澳約140萬至150萬名居民直接受惠。他指出，現時僅10條巴士線途經中九龍繞道，大多只在周一至周五繁忙時段服務，或屬單向路線，未能充分發揮道路效能。 鄧家彪建議政府及巴士公司增加全日途經中九龍繞道的巴士線，例如將現時只於早上繁忙時段由將軍澳單向開往機場的城巴A28X線，改為雙向及全日服務，便利居民出行。 他又認為，待中九龍繞道全面通車後，當局可檢視三隧分流成效，並研究興建連接小西灣與將軍澳137區第四條過海隧道的需要。