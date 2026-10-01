全城賀國慶！飲食睇戲出行優惠 煙花維港綻放

今日是中華人民共和國成立77周年，特區政府將舉行升旗儀式、慶祝酒會和煙花匯演，各界亦推出多項優惠，包括飲食業優惠、全線戲院戲票半價、免費乘搭電車等。今日同為內地國慶黃金周首日，政府預計7日假期期間，約有631萬人次經各陸路邊境管制站進出香港，包括129萬人次訪港旅客，漁護署加派人手管理西貢萬宜水庫一帶、監察營地情況等。雖然部分旅客已提前在中秋節抵港，但政府認為本港節慶氣氛濃厚、有很多盛事，相信黃金周市道仍然樂觀。

為慶祝中國成立77周年，特區政府今日早上8時會在灣仔金紫荊廣場舉行升旗儀式，行政長官李家超、政府高層官員，以及社會賢達、制服團隊成員會出席儀式，但不會設立公眾觀禮區，期間紀律部隊會在空中和海上敬禮。升旗儀式結束後，政府會在毗鄰香港會議展覽中心舉行國慶酒會。及至晚上8時，維多利亞港將上演歷時23分鐘的國慶煙花匯演，主題為「永明煙花 綻放中華」的匯演分為8幕，合共發放逾3萬枚煙花。 警籲避人潮賞煙花匯演 香港天文台預測今日大致天晴，氣溫介乎攝氏29至34度，日間部分地區極端酷熱，稍後漸轉多雲，有幾陣驟雨，局部地區可能有雷暴。警方預計，晚上尖沙咀彌敦道、香港文化中心一帶會有大量人群聚集，呼籲市民轉到其他觀賞地點，包括西九文化區、紅磡海濱等；對岸港島的觀賞地點包括中環碼頭、金紫荊廣場、灣仔臨時海濱花園、銅鑼灣維園道和北角東岸公園主題區等。康文署呼籲市民欣賞煙花時保持地方清潔及注意安全，離開場地時帶走攜來的物品，切勿遺留垃圾。

半價睇戲 免費入馬場觀戰 社會各界亦事先張揚，推出多項國慶優惠，逾3,800間食肆今日會提供餐飲優惠，包括街市、美食廣場、酒店和便利店等，優惠方式包括買一送一、全單七折、推出77元套餐等，同時有業界配合銀髮經濟推出長者軟餐折扣。政府及電影發展基金今年繼續資助香港戲院商會，全港52間戲院所有場次和影廳今日會推出半價戲票。香港賽馬會今日舉行國慶賽馬日，市民可免費進入沙田馬場和跑馬地馬場的公眾席；康文署轄下多項收費康樂設施和博物館展覽，以及漁護署轄下的香港濕地公園免費開放。

免費搭電車天星小輪 港鐵送7.7萬單程票 交通方面，乘客今日可免費乘搭全線載客電車、天星小輪和富裕小輪部分渡輪航線，小童亦可用指定支付方式免費搭九巴、龍運巴士、城巴及新大嶼山巴士大部分日間專營巴士路線。此外，港鐵今日早上9時至傍晚6時會在應用程式MTR Mobile，以抽獎形式送出7.7萬張電子單程車票，適用範圍不包括高鐵、輕鐵、東鐵綫頭等、港鐵巴士及港鐵接駁巴士。

國慶翌日文藝晚會 無人機表演 明日即國慶日翌日，多個界別將聯合主辦國慶文藝晚會，晚上7時在紅磡香港體育館舉行，多間電視台和網上平台會在同日晚上8時起轉播；並繼續有無人機表演，明晚8時和9時半在場館附近的紅磡新海濱，由2,026架無人機上演長約15分鐘的無人機表演。去年共有約500萬人經現場、直播或轉播收看國慶晚會，香港同胞慶祝國慶籌委會執行主席、香港中華總商會長蔡冠深相信今年會有更多人觀看。 一連7日內地國慶黃金周展開

另外，內地國慶黃金周一連7日假期亦於今日展開，本港入境處預計約有631萬人次經各陸路邊境管制站進出香港，估計期內羅湖、落馬洲支線及深圳灣將非常繁忙，預計日均分別約有22萬、19萬及15萬人次出入境。漁護署表示，黃金周首5日的破邊洲段及觀景台預約已全日額滿，期內亦將加派人手，加強管理西貢萬宜水庫一帶範圍，並會用無人機定時監察破邊洲觀景台，以及廣播提醒遊客切勿跨過圍欄。 營地方面，漁護署會派員日夜巡邏及駐守西貢鹹田灣、西灣及浪茄灣營地，對違規行為執法及用閉路電視系統協助監察營地情況。咸田公廁外將增設食物殘渣濾盆，又會在鹹田灣及西灣營地提供小型爐火架試行使用，以保營地環境清潔；食環署在咸田公廁附近增設智能環保廁所，提供額外廁格和洗滌設施，並安排廁所事務員每日值勤。在維多利亞公園舉行的康文署丙午年中秋綵燈會及旅發局國際中秋綵燈匯，因到訪者眾，兩活動將延長多3日至下周三，即黃金周最後一日。

文化體育及旅遊局長羅淑佩在一個電視節目稱，預計黃金周訪港旅客達129萬人次，按年增5%，又說即使部分旅客中秋節已抵港，但本港節慶氣氛濃厚及有很多盛事，相信黃金周市道仍樂觀。她續說，黃金周期間本港有煙花匯演、零售界大型促銷，之後還有萬聖節活動及香港美酒佳餚巡禮，形容今年活動將「更大、更長、更好」。