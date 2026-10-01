十一國慶｜李家超稱五年規劃抓緊國家發展機遇　發展更好分享更多紅利

今日是中華人民共和國成立77周年，行政長官李家超在國慶酒會致辭表示，今日是香港首份五年規劃公布後的首個國慶日，別具意義，指五年規劃不只是制定一系列政策舉措，更是立足「一國兩制」獨特優勢、順應時代潮流、抓緊國家發展機遇的戰略謀劃。

▼國慶慶祝酒會▼

黎家盈太空拍片祝賀：願祖國山河錦繡 李家超表示，機遇不會長久等候，必須當機立斷、應時而動制定五年規劃，抓緊機遇跑上時代步伐，主動融入和服務國家發展大局，令香港發展得更好，讓市民分享更多發展紅利。他說，首份五年規劃的核心是釋放香港內聯外通的疊加優勢，一方面依托祖國的發展動力，獲得穩定支撐，另一方面憑國際化平台連接全球資源，實現雙向互動，全力站穩國內國際雙循環的樞紐地位，發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」角色。

國慶酒會上亦播放首名港產太空人、載荷專家黎家盈的短片，她指能夠在中國空間站慶祝國慶，感到無比激動和自豪，又稱回顧國家航天發展的歷程和每一項成就，都是中華民族自強不息的縮影，記錄著克服重重艱難險阻，一步一腳印，將「問天之路」走得更加深遠和堅實。她指，親身參與國家載人航天任務，深切感受到國家實力的騰飛，並感激國家對港澳的關心和厚愛。她祝願祖國山河錦繡、盛世長青，祝願港澳繁榮穩定，一國兩制實踐行穩致遠。

升旗儀式金紫荊廣場舉行 在酒會前，特區政府早上8時於灣仔金紫荊廣場舉行升旗儀式，李家超伉儷、3名前特首包括曾蔭權、梁振英及林鄭月娥，以及多名司局長、行政會議成員、立法會議員等均有出席。儀式期間，掛著國旗及區旗的政府飛行服務隊直升機飛越維港上空致敬，消防船亦在對開海面射水敬禮。

▼國慶升旗儀式▼