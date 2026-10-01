盧寵茂稱護士「畢業就失業」言論不實　憂礙招聘致未來承受「惡果」

護士畢業生去向近日引發社會爭議，有護士工會質疑醫管局指有約3,200個護士職位空缺，是連同中、高層職位一併計算，但畢業生只能擔任基層崗位。醫務衞生局局長盧寵茂稱，護士經中央招聘後會提供不同崗位選擇，又不希望近日「畢業就失業」的不實言論，影響新一代投身護理行業的興趣或招聘，以致香港將來承受這個「惡果」。

盼醫護明白非只有權利

有退休醫護在《施政報告》發表翌日，在電台聯播節目向特首李家超反映護理系畢業生求職難、指出輸入內地護士「搶飯碗」，隨後被行政會議成員張宇人質疑是「工會扮人打電話」。議題持續在社會發酵，醫管局前日指仍有約3,200個護士職位空缺，有持續進行招聘，但香港護士總工會質疑數字涵蓋中、高層和要退休的空缺，倡交代基層護士職位空缺。

盧寵茂今日出席國慶酒會後回應提問稱，護士招聘採用中央招聘安排，招聘後會提供不同崗位選擇，但選擇並非單純個人選擇，當局要整體考慮工作需要，包括很多病人住院、需要24小時照顧和當夜班，未必能配合入職護士的選擇，期望醫護明白並非只有權利，亦有義務照顧好病人。他說，隨著醫管局一直新增服務和面對人口老化，毫無疑問香港對護士需求不斷上升，醫管局招聘時亦會考慮流失情況。