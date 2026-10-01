十一國慶｜煙花匯演晚上8時上演　港鐵尖沙咀尖東站等部分出入口關閉

今日是中華人民共和國成立77周年，特區政府晚上8時會在維多利亞港舉行煙花匯演。為配合警方的人潮管制措施，港鐵個別車站部分出入口自傍晚起暫時關閉，包括尖沙咀站H、R出口、尖東站J、L1、L3、L4、L5、L6、N3及P3出口，以及高鐵西九龍站F出口、天空走廊及觀景台。港鐵呼籲乘客使用其他出入口，又稱相關車站出入口安排會不時變動，以配合現場情況及最新人流管理安排。

▼2025年國慶煙花匯演▼

明部分地區雨勢較大 香港天文台中午表示，今日本港大致天晴，但局部地區有驟雨，下午部分地區極端酷熱，稍後漸轉多雲，局部地區可能有雷暴，吹微風。 天文台指，今日廣東沿岸風勢微弱，天色大致晴朗，高溫觸發的驟雨亦影響內陸地區。下午1時天文台錄得氣溫攝氏33度，相對濕度63%，酷熱天氣警告亦正生效，預測今日氣溫介乎28至34度。展望明日部分地區雨勢較大，高溫天氣緩解，周末期間仍有幾陣驟雨，下周初至中期天色較為明朗，早上稍涼，最低氣溫下降至約24、25度。

維多利亞港今晚8時將上演國慶煙花匯演，主題為「永明煙花 綻放中華」，歷時23分鐘的匯演分為8幕，合共發放逾3萬枚煙花。康文署今日提醒市民，欣賞煙花匯演時需保持地方清潔和愛護公物，離開場地時帶走帶來的物品，切勿遺留垃圾。署方預計，香港文化中心廣場及尖沙咀海旁，以及港島北海旁一帶人多擠迫，呼籲前往該處的市民要特別小心，留意安全。