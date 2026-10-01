Ray Online｜特首夫人偕女高官穿「新中式時裝」賀國慶　出自理大時裝及紡織學院

今朝多名政府司局長都有出席國慶酒會，Ray就留意到一眾女局長著咗同一款「新中式時裝」，原來呢套衫係出自香港理工大學嘅時裝及紡織學院。學院話，今年再次獲特區政府邀請，為行政長官夫人、8位女局長同特首辦主任設計、製作「新中式時裝」，展現中華文化嘅時代美學，以及香港創意設計與科技創新融合嘅成果，可以畀佢哋穿著出席國慶升旗儀式、國慶酒會同埋其他國慶日慶祝活動。

斜襟中式立領等經典融入現代時裝 學院設計「新中式時裝」嘅時候，將人工智能(AI)技術創新融入設計過程，分析同參考10位女士嘅穿衣風格、色彩喜好同造型特點，從中探索設計靈感，設計獨一無二嘅服飾作品。團隊又結合AI系統嘅分析建議及專業判斷，進一步篩選及調整設計方案。學院介紹10套「新中式時裝」融合傳統中華服飾美學同現代時裝設計理念，將斜襟、中式立領、盤扣等經典元素，融入現代時裝輪廓與剪裁，配合剪裁及匠心工藝，喺保留中式服飾典雅神韻嘅同時，展現穿著者個人品味與時代氣息，體現傳統文化與當代設計的創新交融，彰顯香港作為中外文化藝術交流中心嘅獨特優勢。

理大校董會主席林大輝提到，理大好榮幸獲得政府邀請，呢樣不單係對理大辦學成果同專業實力嘅肯定，更係一項極具意義嘅文化傳承工作。佢又話，學院師生同校友有機結合中華文化元素、時尚創意及AI技術，以創新方式演繹中華美學，充分展現香港青年對中華文化嘅深入認識與認同。