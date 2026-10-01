十一國慶｜國慶賽馬日吸引近3萬人入場 總投注額破16億元(更新)

今日是中華人民共和國成立77周年，香港賽馬會在沙田馬場舉行國慶賽馬日，市民可免費進入沙田馬場和跑馬地馬場。大批馬迷毋懼炎熱，中午時分陸續進入沙田馬場觀賽，現場人頭湧湧，吸引近3萬人入場，總投注額錄得逾16億港元。
國慶賽馬日沙田馬場免費開放
沙田馬場舉行國慶賽馬日，公眾席可免費入場，吸引大批市民及旅客到訪，氣氛熾熱。香港賽馬會表示，賽事吸引近3萬人入場，當中逾9,300人為旅客，11場賽事共錄得逾16億元投注額。
不少內地旅客專程到訪馬場，感受賽馬文化及國慶氣氛。首次入場觀賽的北京旅客李小姐表示，能親眼目睹賽駒在眼前奔馳，非常震撼，並指馬場內滿佈國旗和區旗，國慶氛圍極為濃厚，直言堪比天安門廣場。
開幕儀式有男高音獻唱
政務司司長陳國基出席「國慶賽馬日」開幕儀式及頒發國慶盃，他在社交平台表示，現場駿馬奔騰的氣勢，與觀眾此起彼落的歡呼聲互相交織，深深感受到國慶的熱烈氣氛。他又稱，馬會特意在開幕儀式加入展現中華文化魅力的傳統文化表演和音樂演出，讓全場投入在國慶歡樂之中。
開幕儀式邀請到來自河北的滄州雜技團，表演屬國家非物質文化遺產項目的「中幡」雜技表演，隨後由中國著名男高音歌唱家戴玉強、莫華倫及魏松將獻唱多首經典名曲。馬會為慶祝國慶77周年，特別加推770份獎品，首770名正確回答指定問題的「沙田馬場日日賞」參加者可獲贈指定獎品；現場亦有不少市民在賀國慶的打卡點拍照留念。