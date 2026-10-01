十一國慶｜國慶賽馬日吸引近3萬人入場 總投注額破16億元(更新)

今日是中華人民共和國成立77周年，香港賽馬會在沙田馬場舉行國慶賽馬日，市民可免費進入沙田馬場和跑馬地馬場。大批馬迷毋懼炎熱，中午時分陸續進入沙田馬場觀賽，現場人頭湧湧，吸引近3萬人入場，總投注額錄得逾16億港元。

國慶賽馬日沙田馬場免費開放

沙田馬場舉行國慶賽馬日，公眾席可免費入場，吸引大批市民及旅客到訪，氣氛熾熱。香港賽馬會表示，賽事吸引近3萬人入場，當中逾9,300人為旅客，11場賽事共錄得逾16億元投注額。

不少內地旅客專程到訪馬場，感受賽馬文化及國慶氣氛。首次入場觀賽的北京旅客李小姐表示，能親眼目睹賽駒在眼前奔馳，非常震撼，並指馬場內滿佈國旗和區旗，國慶氛圍極為濃厚，直言堪比天安門廣場。