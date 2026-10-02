香港多角度｜北韓借港作非法金融活動不可信

北韓長期被世人視為極端封閉的極權國家，奉行嚴格的無神論政策，在當地談論宗教信仰堪稱禁忌。然而鮮為人知的是，這個看似仇視宗教的金氏政權，其統治根基與個人崇拜體系，本質上竟是建立在「美國長老會基督教」的組織架構之上。《華爾街日報》中國分社社長鄭子揚(Jonathan Cheng)在座談會上分享指出，他發現許多南韓人對這段歷史感到陌生，甚至因歷史創傷過深，以致本土學者鮮少深入探討。因此他決定展開研究，帶領大眾揭開這場體系轉換的歷史緣由，並剖析該政權的現況與延續機制。

這段歷史交集可追溯至十九世紀末。自1890年代起，美國長老會傳教士將基督教信仰帶入平壤，而1907年發生的「平壤大復興運動」，更促使當地發展為全亞洲新教最蓬勃的中心，一度被譽為「東方耶路撒冷」。鄭子揚指出，北韓開國者金日成出生於一個極為虔誠的長老會家庭，青年時期曾任主日學教師及基督教青年組織負責人，對教會的組織運作與宣教手法早已了然於胸。 他續說，在1910至1945年的日治時期，韓國民族主義者起初寄望美國等西方基督教國家能支持其獨立，但美國在第一次世界大戰後並未伸出援手，這讓部分激進的民族主義者大感失望，轉而投向蘇聯與列寧主義陣營。

日常儀式高度政權化 韓戰爆發後，美軍的轟炸摧毀了平壤絕大多數的教堂建築，卻也意外給了金日成一張重組社會的「政治白紙」。鄭子揚指出，金日成執政後，巧妙地將長老會的宗教架構「去神聖化」，並全盤套入個人崇拜中。例如，基督教「聖父、聖子、聖靈」的三位一體概念，被轉化為「永遠的主席、主席接班人與精神指引」。同時，日常的儀式也被高度政權化，如民眾家中必須懸掛且每日擦拭領袖肖像，宛如家庭祭壇；而結婚、畢業等重大人生時刻，則須前往萬壽台的大型領袖銅像前獻花鞠躬，以替代傳統教堂的婚禮與禱告。許多脫北者坦言，首次接觸《聖經》時震驚地發現，當中的教條與用語竟與從小接受的「金日成主義」如出一轍。

以發展核武為護身符 冷戰結束、東歐共產主義紛紛倒台後，北韓政權何以能屹立至今？鄭子揚歸納為對內與對外的雙重中和策略。對內，北韓長年以神格化的「白頭山血統」確立金氏世襲的合法性，透過極端的個人崇拜與無孔不入的管控，徹底封鎖了任何社會自由化與內部叛亂的可能性。對外，北韓以「擁核」作為護身符，堅定發展核武技術，使西方國家不敢輕易發動軍事介入。同時，北韓利用中美、中俄之間的戰略矛盾，從中俄雙方獲取必要的能源與經濟援助。

至於香港與北韓的關係，鄭子揚表示，雖然過去有報道指香港有空殼公司被北韓用來進行非法金融活動，但這說法不太可信。他表示，最有關聯可能是1978年非常有名的案件，著名的南韓電影導演申相玉和女演員崔銀姬在香港遭北韓特工綁架，並運往北韓。 談及北韓政權的未來發展，鄭子揚特別提到，金正恩近年頻繁帶女兒金主愛出席重大軍事與國家活動。在這種神格化的血統崇拜下，「白頭山血統」的純正性已凌駕於傳統父權社會的性別偏見之上。此外，他認為，若美朝未來有望重啟對話，要求美方「實質承認北韓為擁核國」將會是北韓談判的不變前提。在可預見的未來，只要大國之間的戰略裂痕依然存在，這套結合了宗教與核威懾的獨裁體系，仍將繼續以其極其獨特的形式，震撼著東北亞乃至全球的地緣政治格局。