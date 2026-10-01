十一國慶│許正宇用國慶戲院門票半價優惠 與家人睇戲享家庭樂

財經事務及庫務局局長許正宇，於社交平台Facebook撰文分享，他今早參加了國慶升旗儀式及酒會之後，與家人一同到戲院看電影，並享用國慶當天商業戲院門票半價的優惠，共度輕鬆愉快的家庭時光。
許正宇於Facebook撰文指，今天是中華人民共和國成立77周年的大日子。今早，他參加了國慶升旗儀式及酒會，與社會各界一同為祖國繁榮富強送上最誠摯的祝福。
在這個喜慶日子，政府聯同不同機構和團體推出一系列慶祝活動及惠民優惠，讓市民在歡度佳節之餘，亦感受到社會的關懷和暖意。
酒會過後，許正宇與家人一同到戲院看電影，享用國慶當天商業戲院門票半價的優惠，共度輕鬆愉快的家庭時光。他稱在戲院裡，看見不少一家大小熱鬧入場、歡聲笑語不斷，更令我體會到：最真切的幸福感，往往就來自一段與家人相聚、觸手可及的溫暖日常。
許正宇認為，市民的幸福感，離不開經濟穩健發展和社會持續向前。行政長官上月公布《香港第一個五年規劃》及《2026年施政報告》，當中明確指出：「金融是香港的根本和最大的優勢。」
他又稱，財經事務及庫務局會把政策藍圖轉化為具體行動，積極應變、發揮所長，致力鞏固和提升香港國際金融中心的地位，並把發展成果轉化為市民可感、可及、可共享的實質所得，讓大家共同分享社會繁榮的果實。
誠邀大家把握國慶假期，與家人朋友一同享受各項國慶優惠，歡度佳節！