十一國慶│許正宇用國慶戲院門票半價優惠 與家人睇戲享家庭樂

財經事務及庫務局局長許正宇，於社交平台Facebook撰文分享，他今早參加了國慶升旗儀式及酒會之後，與家人一同到戲院看電影，並享用國慶當天商業戲院門票半價的優惠，共度輕鬆愉快的家庭時光。

許正宇於Facebook撰文指，今天是中華人民共和國成立77周年的大日子。今早，他參加了國慶升旗儀式及酒會，與社會各界一同為祖國繁榮富強送上最誠摯的祝福。

在這個喜慶日子，政府聯同不同機構和團體推出一系列慶祝活動及惠民優惠，讓市民在歡度佳節之餘，亦感受到社會的關懷和暖意。