申請公屋突遭DQ 事主大惑不解 房署信揭漏報兩重要資料

申請公屋需要遞交不少資料和文件，倘若漏交漏報，隨時會被取消資格。近日有網民分享，指自己已入住簡約公屋逾年，並正在輪候傳統公屋，其後在網上查詢申請進度時，竟發現其申請已被取消。事主最初大惑不解，惟其後才發現原來是漏報了保險和離婚。

事主近日在社交平台分享經歷，他指目前已經入住簡約公屋一年多，正在輪候公屋，月初已按照指示補交資料，惟他日前上網查詢申請進度時，竟發現其申請已被取消。事主大惑不解，稱自己申請簡約公屋時的工作入息與目前一樣，不明為何簡約公屋獲批，惟傳統公屋申請則被取消。數日後事主終於解開謎底，原來是漏報了保險和沒有如實申請已離婚的婚姻狀況，被指提供虛假資料，5年內不得再次申請公屋。

沒有如實申報保險和婚姻狀況

事主表示，因該份保險並非儲蓄保險，只是意外及危疾保，故以為並不計算為資產。至於婚姻狀況，事主稱當時亦沒有申報，以為對方不存在即等於單身，故沒有如實申報。事主嘆謂只能親自到房署向主任解釋，看對方是否接受。

有網民得知實情後，建議事主要有心理準備，除了或會被要求搬離簡約公屋外，更有機會被房署控告。根據《房屋條例》，如申請人在申請公屋時作虛假陳述或提供虛假資料，最高可被罰款50,000元和監禁6個月。