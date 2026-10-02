內地黃金周首日 口岸人頭湧湧 人潮擠爆維港兩岸賞國慶煙花

昨日是77周年國慶日，一連7日的內地國慶黃金周假期正式展開，不少內地旅客都趁機來港旅遊，各口岸人頭湧湧。國慶慶祝活動的重頭戲——維港煙花匯演更成為吸客焦點，維港兩岸觀賞區昨晚逼滿大批市民及旅客。有來自深圳的旅客專程來港觀賞煙花，選擇即日往返；亦有旅客已預訂3至4天酒店房，留港體驗本港文化氣息。警方表示，約38萬人在維港兩岸觀賞煙花。

內地一連7日的十一國慶黃金周昨正式開始，大批內地旅客經各口岸來港，人潮絡繹不絕。入境處數據顯示，截至昨晚9時，合共有逾52萬人次入境；當中約26.9萬是內地旅客；另有逾37.6萬人次出境，當中約23.8萬人次是香港居民，合共錄得逾89.7萬人次出入境。

煙花匯演歷時約23分鐘 維港兩岸現人潮

國慶慶祝活動的重頭戲，國慶煙花匯演昨晚8時在維港上空上演。雖然天氣炎熱，仍無阻市民及旅客熱情，提早於下午前往尖東及維港兩岸海旁附近「霸位」等候，亦有攝影愛好者架設腳架，盼捕捉煙花綻放一刻。今年煙花匯演以「永明煙花 綻放中華」為主題，共分為8幕，歷時約23分鐘，發放逾3萬枚煙花。空中交織紅色愛心與笑臉等圖案，其中第4幕以七彩變幻球與游星圖案閃耀夜空，營造宇宙景象，寓意港人勇於追夢；壓軸一幕，大量紅、金煙花如朝陽於空中綻放，祝願國家繁榮昌盛、香港光耀向前。