Hotstone Yoga突全線結業 有苦主損失數萬元 海關正跟進

Hotstone Yoga突結業，不少顧客感到突然。

主打岩盤浴瑜伽課程、高峰期擁7間分店的Hotstone Yoga，本周三(9月30日)突然宣布結業，昨日為最後營業日。不少顧客對其結業感到突然及驚訝，並在即時通訊軟件成立苦主群，逾700人加入。有苦主稱有仍近200堂課未上，亦有人表示損失數萬元。消委會表示，至今接獲27宗投訴，涉款近43萬元。海關指已接獲舉報，如發現違例會採取執法行動。 Hotstone Yoga本周三向客戶、員工及債權人發通告，指因業務經營及其他實際情況，經審慎考慮後決定結束業務；即日起為最後營業日，之後停止所有業務及營運。通告又指，停止營運後，將不再提供任何課程、療程、套票或其他服務。通告亦附上電郵地址，指任何人認為對Hotstone享有權利、債權或其他申索，可以書面形式以電郵提交。員工方面，9月份的工資和堂費，將如常在本月5日或之前發放。

Hotstone Yoga位於不同地區的多間分店已經落閘，重門深鎖，店內不見有人。有分店門外貼出兩張通告，一張為海關張貼的最新通告，稱「正就此商戶懷疑突然結業的事件展開調查」，又指市民如有懷疑可作舉報。另一張通告則是委託律師行發出的結業通告。 自昨日起「岩盤浴瑜伽Hotstone Yoga」的官方網站或社交平台帳戶已經關閉，電話亦未有人接聽。多名苦主對店舖結業感到突然，有苦主在即時通訊軟件成立苦主群，截至昨晚9時已超過900人加入。根據苦主分享的資料，有人接近200堂課未上；亦有苦主指損失數萬元。不少苦主表示已向警方報案，亦已向海關及消委會舉報，惟不少人均擔憂未能順利取回餘下款項。

結業前一兩天突收起刷卡機和會員資料 有苦主表示，未察覺店舖有結業徵兆，因結業前數日職員仍以「限時優惠」作招徠，遊說會員續期，質疑對方詐騙。亦有苦主引述清潔工指，當時傍晚6時接獲公司結業通知，自己也只是比學員稍早接獲結業消息；又指結業前一兩天店內已收起刷卡機及會員資料，只餘瑜伽墊及啞鈴等器材，形容是「不對勁」。 亦有瑜伽導師當日課堂結束後，才口頭被告知結業事宜，其後再收到公司的結業通告。 消委會表示，截至昨日下午5時，共接獲27宗投訴，涉及金額共42.9萬元。海關表示，已接獲相關舉報，如發現違反《商品說明條例》的情況，會採取適當的執法行動。

勞工處表示非常關注事件，並呼籲受影響僱員盡快前往勞工處勞資關係科各分區辦事處登記資料，處方會提供適切協助。 工聯會權益委員會及屬會表示，關注岩盤浴瑜伽員工權益問題，又呼籲工友做好準備應對，將一切相關僱傭文件備存，包括僱傭合約、糧單或銀行月結單、強積金累算權益表、更表等等，並盡快到勞工處落案。