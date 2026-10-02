多區昨逾35度 今稍紓緩 酷熱下賽事 兩送院一人不治

本港天氣持續酷熱，昨日坪洲及大埔先後有人參與運動比賽時暈倒昏迷，當中一人送院不治。天文台指，受高溫天氣影響，市民宜補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時盡快求醫。預料一股東北季候風會在今日逐漸影響廣東東部沿岸，漸轉多雲，有幾陣驟雨及雷暴，高溫天氣略為緩解。
昨早9時，一名男子在大埔大美督參加「國慶長跑2026」比賽期間，突然暈倒。賽事職員見狀即時報案求助。救援人員接報到場，55歲男事主昏迷被送往大埔那打素醫院救治。警方正調查事主暈倒原因。
此外，坪洲東灣泳灘海面昨早亦舉行「坪洲環島泳賽」，一名58歲外籍男子比賽期間懷疑遇溺昏迷，由主辦方職員救起，先在坪洲家庭醫學診所搶救，再由飛行服務隊直升機轉送至東區醫院，最終證實不治，死因有待驗屍後確定。據悉，事主為新西蘭籍，持香港身份證，過去有病史。
天文台昨早6時45分發出酷熱天氣警告，多區最高氣溫錄得逾35度以上，其中元朗公園達37.1度、上水36.9度、打鼓嶺35.9度、坪洲35.6度、大美督亦達34.9度。天文台指，東北季候風會在未來一兩日影響華南，該區雲量增多，有驟雨及雷暴，周末期間仍有幾陣驟雨。
而一股季候風補充會在下周初抵達廣東沿岸，該區風勢較大，驟雨減少，天色漸轉明朗。預料乾燥的東北季候風會在下周中後期持續影響廣東，該區普遍晴朗，早上稍涼，內陸地區日夜溫差較大，下周二、下周三最低24度，但日間最高回升至30度。市民宜注意天氣變化。