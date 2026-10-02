多區昨逾35度 今稍紓緩 酷熱下賽事 兩送院一人不治

本港天氣持續酷熱，昨日坪洲及大埔先後有人參與運動比賽時暈倒昏迷，當中一人送院不治。天文台指，受高溫天氣影響，市民宜補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時盡快求醫。預料一股東北季候風會在今日逐漸影響廣東東部沿岸，漸轉多雲，有幾陣驟雨及雷暴，高溫天氣略為緩解。

昨早9時，一名男子在大埔大美督參加「國慶長跑2026」比賽期間，突然暈倒。賽事職員見狀即時報案求助。救援人員接報到場，55歲男事主昏迷被送往大埔那打素醫院救治。警方正調查事主暈倒原因。