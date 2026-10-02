am專訪｜倡研企業設區域研發中心獲加快上市審批 張仁良：北都大學城助「產學研」多贏

政府力推北部都會區發展，並將北都大學城分成3個具不同功能定位的區域。自資院校聖方濟各大學校長張仁良接受本報專訪時，提到高等教育界過往偏重「學研」而缺乏轉化為商品或市場推廣的動力，若院校、科研設施和企業未來能同進駐大學城，有助促成「產學研」更緊密結合。他又借鑑德國經驗，建議當局塑造活潑的園區生態。 記者：羅庸軒、攝影：林俊源

聖方濟各大學校長張仁良

香港首份五年規劃及新一份《施政報告》提出，北都大學城會分為新田、洪水橋和打鼓嶺3部分，以「一城五元素」為發展理念，即教育、科技、產業、人才和城市建設，推動產學研發展。張仁良指，高教界過往多集中在「學研」，教授發表論文後缺乏把技術打入市場或轉化成產品的動力，相信當大學教學、科研設施進駐大學城，能吸引科研公司和風險投資者落戶尋找具潛力項目，「大學教授做研究出嚟之後，科研、高科技公司覺得有機會有用，然後天使基金做一筆投資項目，咁樣係三贏。」

北都大學城校園教育設施用地，從最初規劃約60公頃增至約300公頃。張仁良認為，本港8間資助大學並不缺資金，關鍵在於政府如何引導資源用得更好，建議成立一所專攻生物化學、生物科技或製藥等前沿領域的大研究院，設施和裝備由政府出資、維護，有意使用的各院校可向政府提交計劃書。他相信，研究員和研究生既可按所屬大學方向研究，亦有機會獲企業研發團隊指導。他笑言一切都與錢有關，只要大家都有好處，自然可促成院校更多合作。 吸引本地院校使用的同時，張仁良主張大學城應開放予所有境外院校，鼓勵由本地大學夥拍海外或內地大學落戶的模式，又稱政府可出招吸引企業進駐，舉例說很多海內外高科技公司都想在港上市籌集資金，建議政府可把兩者掛鈎，若企業承諾在北都設立區域研發中心便可加快至3個月至半年內審批上市等，「你都要貢獻返香港先可以。」

製造環境讓各方「碰撞」交流 今年5月張仁良隨政府「大學城籌劃及建設組」代表團到訪德國，他認為當地大學城的模式值得借鏡，院校等進駐只是第一步，關鍵是要營造一種自由空間的生態系統，憶述當地有很多自由空間供青年和學者、企業團隊等使用，在同一空間便有機會「碰撞火花」，場地亦定期敲響鈴鐺派免費咖啡，吸引不同學術與商業背景的人聚集交流。他覺得大學城應該要製造這些機會，當實驗室、企業研發代表等聚於一處，「要成功就係佢哋要『撞』，有人喺度就搵個機會『撞、碰』」，管理上不應過於死板，惟坦言場地如由政府管理「可能就複雜啲」。

香港作為超級聯繫人要幫助內地企業走出去，張仁良認為產學研是其中一個途徑，而北都亦可成為國企培訓海外分公司員工的基地，在港為企業建立國際人才池。他又稱香港強項並非「開山劈石」，而是在於精細零件研發和把高科技轉化為商業產品。他不同意坊間有意見指，不少留學生讀完書便離開香港，而不選擇留港服務作出貢獻，認為留學生即使離港也是「背著香港招牌」，這不只是香港對國家與世界的貢獻，也是一種長期戰略投資。他以亞太區金融部長會議比喻，稱不少出席部長都畢業自哈佛大學，儼如校友聚會，打趣道「如果有一日亞太區部長會議好似香港嘅校友聚會，呢個投資就係成功嘅」。

香港首份五年規劃願景遠至2030年，張仁良稱這就像政府在畫一個餅，大眾可評論圖案漂亮與否，「但依家麵粉都未整，又未焗，你點知好唔好食……到時到候整衰咗你咪鬧佢」。他補充，正如上世紀香港推行「玫瑰園計劃」興建新機場時，最初備受社會批評，「個個都鬧，依家卻發覺個新機場好緊要。」他明言，5年後的世界必定有所不同，期望未來看到很多不同種族的年輕人在北都生活、讀書，亦有很多新興公司總部落戶，帶動地區經濟惠及全港。