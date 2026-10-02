稱五年規劃抓緊國家發展機遇 李家超︰發展更好分享更多紅利

特區政府舉行國慶酒會，行政長官李家超致辭表示，昨日是香港首份五年規劃公布後的首個國慶日，別具意義；指五年規劃，不僅是制定一系列政策舉措，更是立足「一國兩制」獨特優勢、順應時代潮流、抓緊國家發展機遇的戰略謀劃。

李家超表示，機遇不會長久等候，必須當機立斷、應時而動，制定五年規劃，抓緊機遇，跑上時代步伐，主動融入和服務國家發展大局，令香港發展得更好，讓市民分享更多發展紅利。他說，首份五年規劃的核心是釋放香港內聯外通的疊加優勢，一方面依托祖國的發展動力，獲得穩定支撐，另一方面憑國際化平台連接全球資源，實現雙向互動，全力站穩國內國際雙循環的樞紐地位，發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」角色。