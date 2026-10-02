國慶黃金周 本港多景點人流如潮 破邊洲預約爆滿 漁護署彈性釋名額

國慶黃金周假期首日，本港多個熱門景點及活動人潮不絕。其中西貢破邊洲段試行預約制後，國慶黃金周首六日預約均爆滿，首日錄得1,160人到訪，現場有旅客因不知道安排而未預約，漁護署長黎堅明表示會按情況彈性處理，適時釋放名額供旅客現場預約上山。沙田馬場的國慶賽馬日亦人頭湧湧，吸引近3萬人入場，總投注額錄得逾16億港元。
漁護署於國慶黃金周假期在破邊洲試行預約制，每日朝九晚五共分4節時段，提供合共2,000個名額。由10月1至6日，所有預約名額均爆滿，只剩10月7日仍有部分時段可預約。有旅客昨抵達現場後，始獲悉入場須提前預約，亦有旅客早已知悉當日預約額滿，遂選擇早到場「碰運氣」，最終成功取得候補名額入場。
黎堅明：按現場實際情況彈性處理
漁護署長黎堅明及方國珊等多名立法會議員到場視察預約制的運作情況。黎堅明表示，昨首個時段(早上9至11時)預約上限500個，實際有約440名遊客到訪。他強調，署方會視乎現場實際情況彈性處理，若尚有剩餘名額或有空間讓他們上山，工作人員會即場釋出名額供未預約的旅客即時登記，避免旅客「空手而回」。當局將於黃金周結束後檢視預約制運作，進一步調整及完善機制。
漁護署傍晚在社交平台發文表示，國慶黃金周假期首日約1,160人到訪破邊洲段，現場旅客均配合工作人員指示，數分鐘內順利完成核證，有序入場。署方除加派人手巡邏及維持秩序，亦會使用具備廣播功能的無人機，定時在破邊洲觀景台上空監察，並提醒遊人切勿跨越圍欄。
國慶賽馬日總投注額破16億元
除郊區旅遊景點外，大型活動亦同樣熱鬧。沙田馬場昨舉行國慶賽馬日，公眾席可免費入場，吸引大批市民及旅客到訪，氣氛熾熱。香港賽馬會表示，賽事吸引近3萬人入場，當中逾9,300人為旅客，11場賽事共錄得逾16億元投注額。
不少內地旅客專程到訪馬場，感受賽馬文化及國慶氣氛。首次入場觀賽的北京旅客李小姐表示，能親眼目睹賽駒在眼前奔馳，非常震撼，並指馬場內滿布國旗和區旗，國慶氛圍極為濃厚，直言堪比天安門廣場。
政務司長陳國基亦有出席開幕儀式及頒發國慶盃，他其後在社交平台表示，現場駿馬奔騰的氣勢，與觀眾此起彼落的歡呼聲互相交織，深深感受到國慶的熱烈氣氛。