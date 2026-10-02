世界技能大賽勇奪三優異獎創歷屆佳績 本港年輕工匠上海耀眼破浪

第48屆世界技能大賽日前於上海圓滿落幕，這項被譽為「技能界奧林匹克」的頂尖賽事吸引了全球約1,400位年輕精英同場比併。建造業議會今屆派出九位優秀年輕選手出戰八個項目，展現出卓越的技藝與極致的工匠精神，勇奪三面優異獎章，創下議會歷屆參賽以來的最佳成績。

嚴謹培訓築夢 擬真特訓淬鍊國際實力 為了令選手們有最佳的備戰狀態，建造業議會（議會）建立了一套極為嚴謹且系統化的選拔與培訓機制。議會執行總監鄭定寕工程師透露，議會多年來積累了豐富的大賽經驗，並以此制定出符合國際賽事標準的嚴格指標，每年透過層層篩選挑選潛力新星。為讓選手適應國際頂尖競技環境，議會更在香港建造學院上水院校打造了模擬世賽標準的訓練基地，並安排選手赴內地進行高強度集訓，經歷每日朝八晚十的極限操練。面對賽事現場未知試題的嚴苛考驗，選手們全靠平時反覆操練積累的技術與應變能力，在國際舞台上發揮最佳狀態。

突破自我極限 年輕選手解鎖人生新篇章 在眾多參賽項目中，年輕選手們的成長歷程尤為動人。參加砌磚項目的羅振豪表示，本身修讀設計，偶然接觸砌磚訓練後便深深愛上這門工藝，並憑實力於選拔賽中脫穎而出，這次踏上世界級舞台讓他眼界大開，從一個涉世未深的年輕人，成長為能夠獨立面對挑戰的專業人才。他深感砌磚項目極度考驗體力、耐力和精準度，能夠由零開始掌握專業知識並登上國際舞台比併，背後離不開專家團隊和學院全方位的悉心指導。

而參與鋪瓦項目的戴心怡則經歷了長達一個月離開香港的封閉式集訓，不僅在技術層面獲得突破，更在生活與心態上學會獨立，變得更成熟自信。賽事要求選手在指定牆面同地面，用瓷磚拼湊出精細的圖案，不止挑戰眼力，更考驗選手的耐性。

磨合凝聚默契 攜手交出輝煌成績 團隊合作與個人心態的突破，更是這趟世賽之旅最珍貴的收穫。本港歷來首次獲獎的混凝土建築項目需要兩位選手緊密合作，兩名性格一動一靜的選手在培訓初期不免出現磨擦與性格分歧，但透過一整年臨場與訓練中的溝通，彼此學會體諒與信任，最終在賽場上展現出天衣無縫的默契，獲得優異獎。鄭定寕工程師總結道，看到這群年輕人在比賽過程中不僅增強了自信心、建立了正確的價值觀，連溝通與表達能力都有所提升，看見他們的成長與蛻變，更值得開心。