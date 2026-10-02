蔡天鳳碎屍案｜蔡失蹤當日龍尾村傳電鋸聲 兩湯煲發現殘骸 控方完成開案陳詞(更新)

28歲模特兒蔡天鳳2023年疑遭殺害後肢解

28歲模特兒蔡天鳳2023年疑遭殺害後肢解，其前夫鄺港智、前家翁鄺球及前大伯鄺港傑被控謀殺和阻止合法埋葬屍體罪。今日在高等法院進行第二日審訊，控方開案陳詞指三名被告事發前作出一系列舉動，疑似為殺人計劃作準備。控方完成開案陳詞，下周續審。 控方今日繼續讀出開案陳詞，指鄺球在2月18日租了柯士甸凱旋門一單位，由一名伍姓女子簽下租約，讓鄺港智事後匿藏。而鄺球到單位「睇樓」時，曾和鄺港智通電話。另外，鄺球還在事發前租下大埔龍尾村的村屋單位，「睇樓」期間曾11 次跟兩名兒子鄺港傑、鄺港智通話，可見兩人有份決定租屋。其後鄺球買下大量用品，包括電鋸、膠靴和湯煲，湯煲之後用以盛載死者的部分殘骸。鄺球還購入二手雪櫃，事發後裝住蔡雙腳的膠袋放在該雪櫃內。鄺球與鄺港傑到商店購買尼龍繩、垃圾袋、絞肉機、大型砧板、煮食鍋等。鄺球曾問店員有無碎骨機，鄺港傑在買索帶時比對自己的手部。由於他們需要用車將物品載到龍尾村，鄺港智向朋友的兄弟借了一部私家車。

陪審員戴手套接觸鐵鎚 鄺港傑亦曾買鐵鎚，控方懷疑是在車廂內殺害蔡的兇器。警方事發後在龍尾村單位發現鐵鎚，手柄上有鄺港智的DNA，而蔡頭部的傷勢與遭鐵鎚襲擊的傷勢吻合。控方要求陪審團翻看蔡的頭部傷勢照片，指蔡被襲的力度大，令下顎裂開，而圖片會令人不安。控方原擬讓陪審員隔着證物袋看鐵鎚，但法官認為陪審員需要親手拿着證物以作判斷。各陪審員戴上手套檢視鐵鎚，有兩名陪審員更揮動鐵鎚。 父子租屋後買絞肉機大砧板 控方相信3人無計劃吃屍體

控方相信蔡在2月21日遇害，鄺球當日早上購買2張SIM卡，之後卡上驗出鄺港智的指紋。長子鄺港傑則於當天早上接蔡到加多利山，蔡帶2名女子睇樓。鄺港傑隨後在旺角一間咖啡店會合鄺港智，閉路電視拍到鄺港傑的頭部曾側向一邊，控方懷疑是模仿蔡被鐵鎚擊倒的姿勢。鄺港智之後到停車場，將1個白色膠袋放入車內。在其兄接載蔡後，鄺港智於中途上車。控方續播放蔡的私家車和鄺家借用的私家車駛入龍尾村的片段，控方指蔡平日於下午3時接女兒放學，不會遺下女兒不管，相信蔡當時已經遭遇不測。

片段可見鄺港傑在私家車下車時，曾作拉筋動作，鄺港智則在車廂逗留約6分鐘才下車，下車時已將白色上衣換成黑色。鄺港傑其後抹車廂，又拿走地氈。鄺港傑曾由車上拿下一個膠箱，相信用來搬蔡的屍體入屋。有證人當日4時許聽到電鋸聲和聞到煮食的氣味，控方相信烹煮是為了令蔡的肉難以辨認，加入青紅蘿蔔是為掩蓋惡臭味，認為3人無打算吃掉屍體。 控方指，警方追查到龍尾村的單位時發現蔡天鳳的手袋，是她最後被目睹時所攜帶的手袋，當時大部分殘骸已被處置，雪櫃發現蔡天鳳的雙腿，一個大型湯煲內找到蔡天鳳的頭顱及肩膀，另一個較小的煲內有頭髮及人體殘骸。兩個湯煲均經長時間烹煮，令屍體更難被辨認。





鄺球被捕後「冇嘢解釋」 鄺港傑稱只負責駕駛 鄺港傑於2月23日接受警方問話，警方翌日以謀殺罪拘捕他。鄺港傑警誡下稱「我當時只負責駕車，接載Abby（蔡）往⼤埔，我只知道Abby在⾞後座傾電話」；鄺球同日被捕，警誡下指：「冇嘢解釋，唔知道。」；鄺港智2月25日在東涌發展碼頭意圖潛逃離港時被捕。警方當時在鄺港智身上搜出5隻手表，現金約68萬元港幣及1778元人民幣。另有屬於他與鄺港傑的護照、鄺港傑和蔡天鳳的信用卡等。