蔡天鳳碎屍案｜鄺氏父子租屋後買絞肉機大砧板　控方相信3人無計劃吃屍體(更新)

控方今日繼續讀出開案陳詞，指鄺球在2月18日租了柯士甸凱旋門一單位，由一名伍姓女子簽下租約，讓鄺港智事後匿藏。而鄺球到單位「睇樓」時，曾和鄺港智通電話。另外，鄺球還在事發前租下大埔龍尾村的村屋單位，「睇樓」期間曾11 次跟兩名兒子鄺港傑、鄺港智通話，可見兩人有份決定租屋。其後鄺球買下大量用品，包括電鋸、膠靴和湯煲，湯煲之後用以盛載死者的部分殘骸。鄺球還購入二手雪櫃，事發後裝住蔡雙腳的膠袋放在該雪櫃內。鄺球與鄺港傑到商店購買尼龍繩、垃圾袋、絞肉機、大型砧板、煮食鍋等。鄺球曾問店員有無碎骨機，鄺港傑在買索帶時比對自己的手部。由於他們需要用車將物品載到龍尾村，鄺港智向朋友的兄弟借了一部私家車。

陪審員戴手套接觸鐵鎚

鄺港傑亦曾買鐵鎚，控方懷疑是在車廂內殺害蔡的兇器。警方事發後在龍尾村單位發現鐵鎚，手柄上有鄺港智的DNA，而蔡頭部的傷勢與遭鐵鎚襲擊的傷勢吻合。控方要求陪審團翻看蔡的頭部傷勢照片，指蔡被襲的力度大，令下顎裂開，而圖片會令人不安。控方原擬讓陪審員隔着證物袋看鐵鎚，但法官認為陪審員需要親手拿着證物以作判斷。各陪審員戴上手套檢視鐵鎚，有兩名陪審員更揮動鐵鎚。

控方相信蔡在2月21日遇害，鄺球當日早上購買2張SIM卡，之後卡上驗出鄺港智的指紋。長子鄺港傑則於當天早上接蔡到加多利山，蔡帶2名女子睇樓。鄺港傑隨後在旺角一間咖啡店會合鄺港智，閉路電視拍到鄺港傑的頭部曾側向一邊，控方懷疑是模仿蔡被鐵鎚擊倒的姿勢。鄺港智之後到停車場，將1個白色膠袋放入車內。在其兄接載蔡後，鄺港智於中途上車。控方續播放蔡的私家車和鄺家借用的私家車駛入龍尾村的片段，控方指蔡平日於下午3時接女兒放學，不會遺下女兒不管，相信蔡當時已經遭遇不測。