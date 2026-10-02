天氣｜天文台一度發出黃色暴雨警告 晚上7時30分取消(更新)

【19:30更新】天文台取消黃色暴雨警告信號。

【18:15更新】天文台發出局部地區大雨提示，表示大埔區的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸。天文台提醒，可能受影響的市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。上述區域已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨。

【17:40更新】天文台發出黃色暴雨警告信號。

【16:45更新】天文台發出局部地區大雨提示，新界北區的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸。可能受影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。上述區域已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。駕駛人士應注意道路可能出現嚴重水浸及交通擠塞。