天氣｜天文台一度發出黃色暴雨警告 晚上7時30分取消(更新)

【19:30更新】天文台取消黃色暴雨警告信號。
【18:15更新】天文台發出局部地區大雨提示，表示大埔區的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸。天文台提醒，可能受影響的市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。上述區域已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨。
【17:40更新】天文台發出黃色暴雨警告信號。
【16:45更新】天文台發出局部地區大雨提示，新界北區的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸。可能受影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。上述區域已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。駕駛人士應注意道路可能出現嚴重水浸及交通擠塞。
【16:15更新】天文台發出特別天氣提示，與高空擾動相關的驟雨及雷暴正在珠江口一帶發展，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大。市民請留意天氣變化。
【12:00更新】天文台發出特別天氣提示，與高空擾動相關的驟雨及雷暴正在珠江口一帶發展，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大。市民請留意天氣變化。
今日(2日)大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，部份地區雨勢較大。日間最高氣溫約32度，吹和緩東至東北風。與高空擾動相關的驟雨及雷暴正影響珠江口一帶。同時，東北季候風影響廣東沿岸。
天文台展望周末期間仍有幾陣驟雨，星期日晚轉吹清勁北風，隨後兩三日早上稍涼，最低氣溫下降至24度左右。下週中期漸轉天晴乾燥，早上稍涼，內陸地區日夜溫差較大。