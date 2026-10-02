棋藝導師與12歲女童性交判囚一年半　官指即使女童主動亦應為無把關負責

一名棋藝導師透過角色扮演活動認識12歲女童，隨後發展成為情侶及性交，當時女童自稱15歲，但性交後才透露真實年齡，二人及後多次非法性交，男子早前承認3項控罪。暫委法官韋漢熙今日(2日)於荃灣裁判法院(暫代區域法院)判刑時指，即使案中是女童主動，被告亦應為未能好好把關而受懲處，終判囚18個月。 被告陳冠匡(38歲)，承認一項與年齡在13歲以下的女童非法性交、及兩項與年齡在16歲以下的女童非法性交罪，指他於2024年12月某日至2025年4月6日，分別在長洲龍仔村某單位及尖沙咀加連威老道12號加連威大廈The Loop Hotel某房間內與女童X非法性交。被告原另涉兩項與未滿16歲女童非法性交罪，獲存檔法庭。

一時無法把持道德底線犯案 韋官判刑時引述，辯方同意被告與事主年齡差較大，但兩人是自然發展成情侶，被告絕非心懷不軌，而報告反映被告無戀童癖，事主亦表示屬自願，過程感覺良好。辯方又指被告一向循規蹈矩，在「年齡不對等的真誠戀愛關係」中，一時無法把持道德底線而犯案，對影響事主的身心發展感歉意，亦對事件使母親奔波而愧疚。其母親在信中稱被告在單親家庭長大，在欠缺男性典範下性格單純內向；與其共事的人形容被告做事認真負責，深受家長愛戴。

自責透露事件令被告受困擾 韋官指出被告與事主年齡差距24年，報告顯示事主與家人關係欠佳，患有適應障礙，並視被告為戀愛對象，當時誤以為發生性關係可獲得關愛，事後患創傷後遺症，對於透露事件使被告受困擾感到自責，而父母的責備大大增加她的壓力，需接受相關治療。 韋官接納被告並非處心積慮利用未成年少女洩慾，亦不涉及威逼利誘，然而案例指事主的年齡顯然重要，年紀越少可以給予真誠同意的可能性越低，法律需保護年青人的脆弱性及防範性剝削。雖然本案事主承認主動性交，更稱「我直接係夾硬嚟」及虛報年齡，但年青人難以理解自身處境，而年長的被告必然知道違法，被告應為無好好把關而受懲處。法庭考慮被告當時視性行為為示愛、重犯風險低及品格良好等因素，但由於性行為發生多次，終判囚18個月。

案件編號：DCCC1544/2025