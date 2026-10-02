未成年人限用手機社交媒體？ 蔡若蓮：會留意全球趨勢並考慮香港特色

立法會教育事務委員會今日（2日）舉行政策簡報會討論首份《五年規劃》及新一份《施政報告》，有議員關注政府對未成年人使用手機、社交媒體及人工智能（AI）等，是否有具體的規範及限制，教育局稱會留意全球趨勢，並考慮香港特色，但指學生生活在科技應用的時代，若禁止他們使用，未必能提升他們使用的能力。
工聯會鄧家彪關注，北都大學城除了本地院校之後，有否國際大學感興趣落戶。他亦關注政府對未成年人使用手機、社交媒體及AI等，是否有具體的規範及限制。教育局局長蔡若蓮表示，非常重視北都大學城的國際參與，早前曾到訪其他地方視察其他大學城的情況時，同步向外推廣本港大學城的情況，有很多海外大學都表示對北都發展很有興趣，但最大挑戰是自資發展模式的基建投入較大，相信短期內會較多透過合辦課程、聯合實驗室或研究合作等形式參與，未來會繼續向國際宣傳。
至於未成年人使用手機或社交媒體等規範，她指目前是通過價值觀教育、培養學生資訊素養、老師教學指引等規範如何用好新科技，她明白全球都在研究通過立法去規管或限制，當局都會留意全球趨勢，並考慮香港本身特色。她強調，學生正生活在這些科技應用的時代，若禁止他們使用，未必能提升他們使用的能力。
蔡若蓮：幼稚園屬私營模式 不存在「殺校潮」
另外，選委界管浩鳴關注出生率低致很多幼稚園都有「殺校潮」，教學團體都面對很大的困難需「死撐」，若日後生育率回升，要再度重辦幼稚園不是很易的事，期望政府在過渡期提供協助。蔡若蓮強調幼稚園屬私營模式，不存在「殺校潮」，無論開業或結業都由辦學團體決定，認為不用「死撐」，最重要是有一個靈活彈性的生態環境令幼稚園因應小朋友的教學需要有一個彈性的空間。她指將來生育率回升時，不用擔心開辦不及幼稚園，因為所有新落成的屋苑都有相關的配套措施，且縱使教學團體「撐住」某區幼稚園，將來小朋友未必在相關地區居住，故會密切留意情況。