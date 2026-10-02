未成年人限用手機社交媒體？ 蔡若蓮：會留意全球趨勢並考慮香港特色

立法會教育事務委員會今日（2日）舉行政策簡報會討論首份《五年規劃》及新一份《施政報告》，有議員關注政府對未成年人使用手機、社交媒體及人工智能（AI）等，是否有具體的規範及限制，教育局稱會留意全球趨勢，並考慮香港特色，但指學生生活在科技應用的時代，若禁止他們使用，未必能提升他們使用的能力。

工聯會鄧家彪關注，北都大學城除了本地院校之後，有否國際大學感興趣落戶。他亦關注政府對未成年人使用手機、社交媒體及AI等，是否有具體的規範及限制。教育局局長蔡若蓮表示，非常重視北都大學城的國際參與，早前曾到訪其他地方視察其他大學城的情況時，同步向外推廣本港大學城的情況，有很多海外大學都表示對北都發展很有興趣，但最大挑戰是自資發展模式的基建投入較大，相信短期內會較多透過合辦課程、聯合實驗室或研究合作等形式參與，未來會繼續向國際宣傳。