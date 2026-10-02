居港內地女收1.4萬天價水費單 揭一原因致用量暴升

一名居於香港的內地女生近日在社交平台小紅書發文，指9月接獲一張高達近$1.4萬港元的天價水費單，金額之高令人咋舌，旋即引起網民熱議。樓主隨後發現原來一原因導致水用量暴升。

一名居於香港的內地女生近日在社交平台小紅書發文，指9月接獲一張高達近$1.4萬港元的天價水費單，金額之高令人咋舌，旋即引起網民熱議。樓主隨後發現原來一原因導致水用量暴升。

該名女生在小紅書發文稱收到一張天價水費單，驚呼「香港一萬多的水費賬單，見過嗎？」。她展示的水費單所見為「住宅供水」，「抄錶度數」為4,672A，水費單應付總額為$13895.20。由2026年5月至9月11日，水用量為「第四級」，達至1508.875立方米，單是「第四級」的水費已達$13,655.31，同時附有「大量耗水通知書及可能漏水警告」，建議她檢查地下喉管或暗喉是否有漏水情況。惟她表示，住所內部完全沒有發現任何滲水痕跡，「家裡並沒有滲水，也沒聽到哪裡漏水」，推斷「一定是哪裡暗渠爆水管了」。

網民驚訝「24小時長開兩個月都無咁貴」

帖文一出，隨即引來大量網民討論，有人直言用水量誇張「開餐館都不至於咁貴」、「水喉24小時長開兩個月，水費都無咁貴！」，亦有網民稱「差不多等於沖涼花灑長開冇閂過」，另有網民估計「應該係水錶入屋前嗰截漏了」，亦有人開玩笑問「你家有游泳池吧？」。

其後，樓主在帖文更新交代進展，指她已聘請持牌水喉匠進行詳細檢查，證實食水入屋前的一段喉管損壞漏水，估計漏水情況已持續達1個月。師傅將相關喉管改為明喉後完成修復，並建議事主申請扣減費用。事主現正就水費及排污費向水務署申請扣減，惟未知能否全數或部份退還金額。