外傭最低工資加至5220元 膳食津貼維持不變

政府宣布，本港外籍家庭傭工的「規定最低工資」將上調百分之二點三五，由現時每月5,100元增加至5,220元。此外，根據聘用外傭的「標準僱傭合約」，僱主必須為外傭提供免費膳食。現時絕大部分僱主均為外傭提供免費膳食，但僱主亦可選擇以膳食津貼代替。該膳食津貼將維持不變，為每月不少於1,236元。新的「規定最低工資」水平將適用於周六（10月3日）起簽訂的所有外傭合約。

政府發言人說，政府定期檢討外傭的「規定最低工資」，確保水平符合香港的經濟及勞工市場狀況，並兼顧僱主及外傭雙方的利益。在今年的檢討中，按照既定機制全面考慮一籃子社會及經濟因素，包括香港過去一年的整體經濟表現和勞工市場狀況、短期經濟前景、外傭僱主的負擔能力及外傭的基本生活需要。在檢討過程中，政府亦仔細聆聽僱主及外傭的意見，深入了解各方的關注及建議。經審慎評估及平衡各方意見，並綜合考慮今年的社會及經濟因素較去年檢討時有所改善，政府決定適度上調「規定最低工資」至每月5,220元。此外，政府亦檢視了代替免費膳食的膳食津貼，在參考相關的消費物價指數後，決定水平維持不變。