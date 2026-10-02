屯門中學學生會邀「白卡聯盟」拍片拉票　內閣對引起同學不安致歉並下架

剛開學正值各中學選學生會的時候，屯門新生命教育協會平安福音中學學生會內閣邀請牽涉多宗刑事案件的「白卡聯盟」拍片拉票。內閣其後對於引起同學不安致歉，並將短片下架。

涉事中學的候選內閣Eunoia早前邀請「白卡聯盟」拍片拉票，聯盟在商場通道拍片，還以不當言語指：「你唔投，正X頭」，片段以其中一名成員在商場通道跳舞自娛作結。片段曝光後，有網民指出涉事KOL聯盟牽涉多宗刑事案件，包括涉刑毁已故歌星黃家駒墳墓、在潑水節以水槍向電視台記者及警員射水，被裁定普通襲擊及襲警等。