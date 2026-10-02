屯門中學學生會邀「白卡聯盟」拍片拉票　內閣對引起同學不安致歉並下架

剛開學正值各中學選學生會的時候，屯門新生命教育協會平安福音中學學生會內閣邀請牽涉多宗刑事案件的「白卡聯盟」拍片拉票。內閣其後對於引起同學不安致歉，並將短片下架。
涉事中學的候選內閣Eunoia早前邀請「白卡聯盟」拍片拉票，聯盟在商場通道拍片，還以不當言語指：「你唔投，正X頭」，片段以其中一名成員在商場通道跳舞自娛作結。片段曝光後，有網民指出涉事KOL聯盟牽涉多宗刑事案件，包括涉刑毁已故歌星黃家駒墳墓、在潑水節以水槍向電視台記者及警員射水，被裁定普通襲擊及襲警等。
承認無了解校外人士過往言行
候選內閣其後發文，向全體師生致歉。內閣解釋在籌備宣傳時，在網上找了不少校外人士助選。由於事前未有充分了解校外人士的背景及過往言行，導致影片涉及極不合適的內容。不僅引起同學的反感和不安，亦對學校造成了負面影響。內閣指出為這次草率的決定感到非常內疚，責無旁貸。與此同時，嚴正澄清內閣與任何校外人士絕對沒有任何私人聯繫或長遠合作關係，當初邀請純粹是為了增加曝光。
相關內閣的Instagram帳號已轉成私人狀態，不過有關片段仍然可在「白卡聯盟」的帳號查看。校方指已對有關學生作出相應的指導，會密切留意事件及其對學生可能產生的影響，並適時提供輔導與教導，以維護校園秩序及學生福祉。