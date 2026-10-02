涉以情人裸照勒索對方夫妻55萬元　美容師9罪成判囚4年

美容師與已婚男子發展婚外情3年後，威脅向其妻子披露兩人的親密關係，又將已婚男的私密照發給他的親友，並發訊息騷擾已婚男夫婦，嘗試勒索共約55萬元，早前被裁定勒索及威脅發布私密影像等9項罪成。暫委法官周燕珠今日(2日)於區域法院判刑時，直斥被告持續及重複地犯案，行為對事主聲譽、工作和社交生活等造成巨大影響，終判囚4年。
被告王見菁(31歲)，美容師，被控2項勒索、4項未經同意下發布私密影像及3項威脅發布私密影像罪。案情指，被告2023年6月13日先向男事主X發訊息，要求他支付1萬元，否則會向其妻Y透露兩人「婚外情」關係。未待X付款，同日已向Y發訊息，透露兩人關係及勒索金錢。後來被告持續發訊息要求X支付5萬元，以及要求Y支付50萬元。被告不但每日發日訊息給Y，批評Y的外表和夫妻關係，更向兩名事主發送X的下體私密照，而被告拍攝相片時X並不知情，事主的朋友、親人和同事亦收到X的私密照。
因事件感到羞恥 不再主動結識新朋友
法庭早前索取被告心理報告，指被告拒絕向心理專家談及事件，又以受害者自居，其態度有問題，重犯機會為中等。事主Y的創傷報告指，Y案發時一度情緒崩潰，承受嚴重心理困擾，亦因事件失去朋友感到孤獨，及後出現自殘傾向，並有嚴重的抑鬱、焦慮和創傷反應。X的報告則指，事件對他的婚姻造成不可逆轉的傷害，Y曾提出離婚令他感到自責和罪疚感，他仍關心Y和不想離開對方，他後悔與被告發展婚外情關係，亦事件令X感到羞恥和尷尬，過去熱衷社交的他已不再主動結識新朋友。
女事主外貌被中傷 曾因身材焦慮抽脂
周官判刑指，即使事主收到勒索訊息後不久已報警，但警方仍花了1個月才成功拘捕被告，在此期間被告繼續犯案，令X感到無助、尷尬和困擾。而且被告中傷Y的外表和婚姻關係，指Y肥胖和「插蘇鼻」，其言辭惡毒和侮辱性，而Y亦因對身材焦慮進行抽脂手術。被告更曾威脅接觸X和Y的子女，針對無辜的兒童，周官引述案例指針對家人的威脅行為不能容忍，須處以阻嚇性刑罰，而且被告行為對事主造成巨大影響，涵蓋其個人聲譽、工作、社交和家庭生活等，亦令兩人感到焦慮不安，終判囚4年。
案件編號：DCCC317/2025