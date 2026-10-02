涉以情人裸照勒索對方夫妻55萬元　美容師9罪成判囚4年

美容師與已婚男子發展婚外情3年後，威脅向其妻子披露兩人的親密關係，又將已婚男的私密照發給他的親友，並發訊息騷擾已婚男夫婦，嘗試勒索共約55萬元，早前被裁定勒索及威脅發布私密影像等9項罪成。暫委法官周燕珠今日(2日)於區域法院判刑時，直斥被告持續及重複地犯案，行為對事主聲譽、工作和社交生活等造成巨大影響，終判囚4年。

被告王見菁(31歲)，美容師，被控2項勒索、4項未經同意下發布私密影像及3項威脅發布私密影像罪。案情指，被告2023年6月13日先向男事主X發訊息，要求他支付1萬元，否則會向其妻Y透露兩人「婚外情」關係。未待X付款，同日已向Y發訊息，透露兩人關係及勒索金錢。後來被告持續發訊息要求X支付5萬元，以及要求Y支付50萬元。被告不但每日發日訊息給Y，批評Y的外表和夫妻關係，更向兩名事主發送X的下體私密照，而被告拍攝相片時X並不知情，事主的朋友、親人和同事亦收到X的私密照。