岩盤浴瑜伽突結業　消委會接286宗投訴　涉款逾390萬元

消委會表示，受影響的消費者若使用信用卡等設退款機制的支付工具繳付按金或整筆款項，應盡快聯絡銀行等發卡機構查詢有關交易是否有退款保障，並嘗試按機制申請退款，不過必須注意退款保障可能設有期限，一旦過期申請將不獲受理，亦未必能惠及以信用卡分期付款的消費者。

消委會指，若商戶已委任清盤人，消費者可向清盤人登記成為債權人，但在一般的情況下，商戶結業，其資產需先用以償還較優先債權人的債務，消費者只能登記為無抵押債權人，在其他債權人，例如清盤公司僱員、政府、有抵押債權人等分得賠償後，若仍有餘額，才可得到賠償。若商戶是因資不抵債結業，消費者最終可取回款項的機會不高。

消委會提醒消費者，與商戶訂立合約時應要求詳列相關服務內容，避免口頭承諾，包括未能提供服務的取消條款、已繳及未付款項的安排等，同時妥善保存所有相關紀錄，例如合約或收據等重要資料，有助日後出現爭拗時提供佐證。