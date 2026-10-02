Hotstone Yoga全線結業 海關拘61歲男董事　381宗舉報涉款407萬

海關版權及商標調查科不良營商手法調查第二組指揮官莊啟成表示，早前接獲市民投訴在有關瑜伽中心購買了預繳式瑜伽服務課程，因應有關公司結業而未能將全部預繳式服務兌現，海關截至今日下午5時，接獲的舉報達到381宗，牽涉總金額407萬元，每宗舉報牽涉的最低金額由1千元至4萬6千元不等。

海關成立專案隊伍跟進調查，過去兩日成功聯絡超過100名舉報人，了解每宗個案資料，同時對涉案商戶背景及營運狀況作出了解，發現涉案商戶懷疑在結業前，仍有銷售服務課程，接受消費者預繳式付款，涉嫌觸犯《商品說明條例》中「不當地接受付款」罪行，即商戶在接受付款時，未有合理理由相信，能夠於合理時間或指定時間內，提供相關服務。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕，海關會繼續調查涉案商戶結業前的營運和財政狀況，以及是否有不尋常銷售活動，呼籲受影響市民，盡快作出舉報。

消委會早前表示，截至下午5時，共接獲286宗相關投訴，涉款超過390萬元。消委會指，知悉海關正調查，若消費者懷疑商戶涉及不良營商手法，可考慮向海關舉報，亦可聯絡消委會協助轉介。消委會表示，受影響的消費者若使用信用卡等設退款機制的支付工具繳付按金或整筆款項，應盡快聯絡銀行等發卡機構查詢有關交易是否有退款保障，並嘗試按機制申請退款，不過必須注意退款保障可能設有期限，一旦過期申請將不獲受理，亦未必能惠及以信用卡分期付款的消費者。

消委會指，若商戶已委任清盤人，消費者可向清盤人登記成為債權人，但在一般的情況下，商戶結業，其資產需先用以償還較優先債權人的債務，消費者只能登記為無抵押債權人，在其他債權人，例如清盤公司僱員、政府、有抵押債權人等分得賠償後，若仍有餘額，才可得到賠償。若商戶是因資不抵債結業，消費者最終可取回款項的機會不高。

消委會提醒消費者，與商戶訂立合約時應要求詳列相關服務內容，避免口頭承諾，包括未能提供服務的取消條款、已繳及未付款項的安排等，同時妥善保存所有相關紀錄，例如合約或收據等重要資料，有助日後出現爭拗時提供佐證。