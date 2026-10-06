【繞場一週】本港最大型支援兒童住宿照顧服務項目 賽馬會「凝伙」點亮成長路上的希望

一個由跨界別力量編織的社區支援網絡，有助為社會帶來溫暖的改變。香港賽馬會透過其慈善信託基金策劃及捐助逾8億2,000萬港元推動的「賽馬會『凝伙』」計劃，匯聚不同界別力量散播關愛種子，協助接受兒童住宿照顧服務的兒童和青年建立正向人生軌跡，創造更美好的未來。 這個本港首個並規模最大的同類型項目，以實證為本的「正向軌跡發展框架」為核心，聚焦身心健康、互信伙伴、個人目標、社會資源網絡及未來領航能力五大範疇，支援因困難處境未能與家人同住而接受兒童住宿照顧服務的的兒童及青年。計劃至今已培訓了65位完成150小時培訓的專責軌跡發展主任，為2,300名兒童及青年訂造個人化發展計劃，並連結多元的發展機會及社區支援網絡，協助他們建立穩定及正向的人生軌跡。至今，計劃已與超過250個社區夥伴展開合作。

計劃分別就兒童之家及寄養服務兩個服務範疇提供適切支援。對接受兒童之家服務的兒童及青年而言，計劃著重促進長遠發展，並擴闊其接觸機會及支援網絡；對寄養服務的兒童及家庭而言，支援亦延伸至其寄養家庭和原生家庭，透過促進家庭參與、在合適情況下協助家庭團聚，以及為準備獨立生活的青年提供生活技能培訓和支援。

擔任寄養家長超過28年的許太和超過14年的盧太，對寄養路上所付出的心血和汗水體會甚深。許太分享自己曾照顧過一名身體較多疾病、同時學習遲緩的孩子。當時她差不多每個星期都要風雨不改地陪孩子去中心做專業訓練；回到家後，她每天還花不少時間，陪伴孩子重複做兩至三次同樣的練習。「看著他慢慢進步、建立起自信，最後重新笑得那麼開心，過程真的花了很多時間和心血，最後要看到他的轉變，心裡就覺得一切都值得了。」許太微笑著說。

「賽馬會『凝伙』」在社區建立了名為「賽馬會『凝舍』」的社區樞紐，正正為勞心勞力的寄養家長提供一個喘息和交流的空間。作為計劃的重要協作平台，「賽馬會『凝舍』」匯聚兒童及青年、家庭、照顧者、專業人員及社區伙伴，促進彼此聯繫、交流學習與共同成長。針對寄養家長面對的挑戰及需要，「凝舍」也為他們提供培訓，同時建立有歸屬感的社區支援網絡，讓孩子在穩定及關愛的環境中成長並建立安全感，勇敢迎向未來。繼屯門的首個樞紐成功運作後，最新位於新蒲崗的第二個社區樞紐亦正式啟用。

許太認同「賽馬會『凝舍』」所發揮的實質作用：「這裏的活動多元化，讓我在生活中增值，學習到不同技能和知識。中心更設有周到的托管服務，讓我無需擔心如何安頓寄養兒童，從而更有意欲參與活動。這些安排不僅減輕了照顧壓力，也讓我能在陪伴孩子成長的同時獲得支持與力量。」盧太亦認為整個環境都充滿家的感覺，讓她很放鬆。

馬會深信，不同成長背景的兒童及青年都應享有平等的發展機會，讓他們發揮潛能、建立自信，並在人生不同階段找到前行的方向。「賽馬會『凝伙』」匯聚社會不同力量，期望協助接受兒童住宿照顧服務的兒童及青年燃點希望，與他們同行，攜手開創更多可能。