就高鐵工程延誤港鐵支付政府22.5億元　張欣宇樂見不再採專營權模式建鐵路

港鐵就高鐵香港段延誤及超支達成協議，須向政府支付22.5億元，沙中綫項目延誤一事則雙方同意不作互相追討。曾任港鐵工程師、立法會前議員張欣宇表示，出任鐵路事宜小組委員會主席期間，一直關注和跟進雙方就高鐵和沙中綫項目最終結算事宜。他表示，當年兩個項目均採用極為複雜的專營權模式管理，政府與港鐵在監管層面與合約層面的角色錯綜交錯，導致通車後的結算工作牽涉大量法務、商務、合約層面的專業評估及磋商。

這一代有責重塑香港鐵路工程口碑

張欣宇指，如今相關商務結算終於完成，但更重要的是特區政府聽取包括他在內的主流業界聲音，不再採用專營權模式去發展新鐵路項目。他指，除了正興建的鐵路已全數採用行之有效的擁有權模式外，近年在智慧綠色集體運輸系統，以及未來的港深西部鐵路項目上，即將採用的公開招標模式也已開始逐步成型。

高鐵工程在2010年展開，原定2015年通車，因工程延誤終延至2018年9月啟用，項目造價亦由650億元超支至逾844億元。至於2012年展開的沙中綫工程，原定2018年12月通車，因紅磡站擴建工程質量事宜、發現宋皇臺站遺蹟、會展站戰時炸彈等連串事件，屯馬綫及過海段分別延至2021年6月及2022年5月通車，並超支近110億元。張欣宇說，高鐵和沙中綫事件對所有香港鐵路工程師和從業員而言，都是印象極為深刻的教訓，又稱這一代工程管理人員、鐵路人，實在有責任以扎實的工程管理和透明問責的態度公心，建設好新一批鐵路項目，重塑香港鐵路工程的口碑和信心。