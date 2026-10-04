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出版：2026-Oct-04 11:06
更新：2026-Oct-04 11:06

上水清濤苑街市打烊後遇竊　賊人偷電話及蔬果共值1500元

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清濤苑街市一個檔口遇竊，賊人用店內取得的環保袋裝「戰利品」。(閉路電視片段截圖)

清濤苑街市一個檔口遇竊，賊人用店內取得的環保袋裝「戰利品」。(閉路電視片段截圖)

上水一個街市發生盜竊案，一名賊人前晚10時許清濤苑街市一個檔口，儼如「無人之境」般大肆搜掠一個菜檔，經翻找近10分鐘後終盜去香蕉、火龍果等，以及店內一部手提電話，合共價值約1,500元；其同行亦有一人在門外把風。警方案發翌日接報後，同日以涉嫌盜竊拘捕一名本地中年男子。

▼閉路電視直擊賊人盜竊過程▼

清濤苑街市一個檔口遇竊，賊人在店內四處翻找有價值貨品。(閉路電視片段截圖) 清濤苑街市一個檔口遇竊，賊人取走一部手提電話。(閉路電視片段截圖) 清濤苑街市一個檔口遇竊，賊人用店內取得的環保袋裝「戰利品」。(閉路電視片段截圖) 清濤苑街市一個檔口遇竊，賊人用店內取得的環保袋裝「戰利品」。(閉路電視片段截圖) 清濤苑街市一個檔口遇竊，賊人在店內四處翻找有價值貨品。(閉路電視片段截圖) 清濤苑街市一個檔口遇竊，賊人在店內四處翻找有價值貨品。(閉路電視片段截圖) 清濤苑街市一個檔口遇竊，賊人事後取走多袋環保袋。(閉路電視片段截圖) 清濤苑街市一個檔口遇竊，賊人同行還有另一人把風。(閉路電視片段截圖) 清濤苑街市一個檔口遇竊，賊人與另一人合力取走贓物。(閉路電視片段截圖)

同行者店舖外把風

事發於前晚10時許，當時街市已幾近打烊。兩名分別騎單車的中年男子抵達涉事菜檔，其中黑衣男負責把風，紅衣男則直接闖入檔口，四處搜掠尋找有價值的貨物。翻找店內發泡膠箱、貨盤數分鐘後，紅衣男最終盜去香蕉、火龍果、薑等貨物，並從店內拿取環保袋盛載「戰利品」，又順道取走一部正在充電的手提電話。黑衣男把風期間，不斷將單車推前推後，直至紅衣男完成後，協助用單車一同運走贓物。

店舖負責人昨日在社交平台上載閉路電視片段，直擊紅衣男盜竊過程，又稱已報警處理，如片中二人主動聯絡她，「我會當小事處理。」警方昨日接獲清曉路一間店舖的女負責人報案，指發現店舖被人盜去一部手提電話及一批貨物，共約值1,500元。警方經深入調查和情報分析，以及翻查大量包括「銳眼計劃」下的閉路電視片段，同日下午在上水區以涉嫌盜竊拘捕一名47歲本地男子，他現正被扣留調查。

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