范徐麗泰形容董建華真心為香港　立法會90席未來應檢討

香港首任行政長官董建華上月離世，全國人大前常委、立法會前主席范徐麗泰形容對方真心為香港做事，任內亦希望實施多項計劃，惜最終因各種原因未有成事，感嘆時不與他，又指《基本法》23條立法失敗是董建華一大遺憾，但相信對方不會對未能完成的政策耿耿於懷。對於現時立法會增至90個議席，她認為未來應再作檢討，又寄語議員不只要為民請命，也要成為市民的模範。

深圳赴港商發展河套區惜未成事

范徐麗泰在董建華參選特首時，曾主動為他致電選委拉票，並在特區政府成立後出任多年立法會主席。她在一個電台節目憶述回歸前，1983年在香港理工學院停車場與迷路的董建華首次偶遇。及後，范徐麗泰曾就香港越南船民問題赴美國游說，當年仍未踏入政界的「船王之子」董建華，主動提出動用家族公司的美國資源協助遊說，使她認為對方真心為香港做事。

在董建華當選特首後，有深圳領導來港提出雙邊合作，包括共同將河套區建造成科技中心，范徐麗泰稱政府內部有人認為不適宜推行而擱置，終未有成事，其倡議發展的鮮花港、中藥港等亦俱未能成事。至2003年《基本法》23條立法，范徐麗泰透露行政會議在面對傳媒和反對派巨大壓力，仍然決定繼續推行，惟最終有一個政黨轉投棄權票，由於支持票不及反對票數目便無法通過，董建華最終決定收回條例草案。范徐麗泰認為，23條立法失敗是對方的一大遺憾，但指對方性格是盡力過後不會回頭，認為不會對未完成的政策耿耿於懷。