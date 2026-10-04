政府中藥檢測中心已完成22項目　驗鹿茸真偽3日減至1日

衞生署政府中藥檢測中心研發高效檢測方法，善用高端器材與創新科技，2017年成立至今已完成22個專題項目，其中一項便是脫氧核糖核酸(DNA)簡便檢測法，適用於檢測鹿茸真偽，需時由傳統方式的3日減至1日。

中藥沖劑實現「一測多檢」

使用傳統的DNA檢測方法測試鹿茸是否正品，相對複雜又耗時。在DNA簡便檢測法下，檢測人員在已磨粉的鹿茸飲片樣本加入提取液，複製和放大樣本中的DNA，再經特定處理程序，若樣本在紫外光下呈現橙色，即可確定為正品鹿茸。衞生署助理署長(中醫藥)麥懷禮表示，檢測中心開發的方法能大幅減少鑑定鹿茸飲片是否源自正品鹿茸的時間，有助提升中藥質量控制效能並降低成本。

針對近年流行的中藥複方顆粒，即坊間所說的中藥沖劑，檢測中心也研發出高效的化學分析法。麥懷禮稱，中藥複方顆粒含有多種藥材，以往要確定質量，須為每種複方進行獨立檢測，而檢測中心研發的化學分析法具備高通用性，適用於不同中藥處方，能實現「一測多檢」，同一時間檢測多項中藥材的化學指標成分。