兩蚊兩折｜推出半年每程車政府資助減8%　現難定論長者整體出行有否減少

俗稱「二元乘車優惠」的政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃，今年4月起調整為「兩蚊兩折」，以減輕公帑支出和改善「長車短搭」問題。勞工及福利局局長孫玉菡表示，對比措施實施前後的4個月，政府每程車的資助額減少8%，涉及車費10元以上的車程數目亦錄得8%減幅，強調長者仍有不少車資10元或以下的交通選擇。
手機版樂悠咭加快尋走失長者
「兩蚊兩折」即車程成人票價低於或等於10元，受惠人士維持繳付2元車費。而成人票價高於10元，受惠人士則須繳付成人票價的兩折車費。孫玉菡出席一個電視節目後分享措施成效時，提到進一步詳情要待半年後再交代，現階段未能就長者整體出行有否減少下定論。他又稱，與八達通公司商討推出手機版樂悠咭已接近完成，料年底前可推出，屆時會增設優惠配對等功能，亦相信有助更快找到走失的認知障礙長者。
外籍家居照顧員最快明年下半年引入
另外，新一份《施政報告》提出引入外籍家居照顧員。孫玉菡在節目稱，最快明年下半年可引入，初步計劃由本地機構設計培訓課程，讓申請人在原居地先接受逾150小時培訓及通過考核，初期會設有數百個名額。他表示，外籍家居照顧員須具備最少3年長者照護經驗，來港後亦需要做家務，計劃其最低工資比一般外傭高約一至兩成，薪酬調整機制亦會參考現時外傭工資制度。政府又會在中產地區，試辦「公建民營」的安老院，即由政府興建院舍再交私人業界營運，靈活按市場需要提供更多服務。