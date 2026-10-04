兩蚊兩折｜推出半年每程車政府資助減8%　現難定論長者整體出行有否減少

俗稱「二元乘車優惠」的政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃，今年4月起調整為「兩蚊兩折」，以減輕公帑支出和改善「長車短搭」問題。勞工及福利局局長孫玉菡表示，對比措施實施前後的4個月，政府每程車的資助額減少8%，涉及車費10元以上的車程數目亦錄得8%減幅，強調長者仍有不少車資10元或以下的交通選擇。

手機版樂悠咭加快尋走失長者

「兩蚊兩折」即車程成人票價低於或等於10元，受惠人士維持繳付2元車費。而成人票價高於10元，受惠人士則須繳付成人票價的兩折車費。孫玉菡出席一個電視節目後分享措施成效時，提到進一步詳情要待半年後再交代，現階段未能就長者整體出行有否減少下定論。他又稱，與八達通公司商討推出手機版樂悠咭已接近完成，料年底前可推出，屆時會增設優惠配對等功能，亦相信有助更快找到走失的認知障礙長者。