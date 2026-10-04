名古屋亞運｜李家超祝賀港隊優秀表現　佳績反映政策及資源投入正確

名古屋亞運完結，港隊今年的獎牌成績更打破上屆的金牌及獎牌數目。行政長官李家超今日(4日)在社交平台發文祝賀中國香港代表團在今屆亞運會取得佳績，讚揚港隊運動員在賽場上展現堅毅意志和卓越風采。他指出，港隊今屆派出約580位運動員，出戰38個亞運項目，共取得11金19銀24銅合共54面獎牌，突破歷屆獎牌數目紀錄，並取得歷來最多面金牌，成績令人鼓舞。

他續指，成績展現出港隊運動員的堅毅精神和優秀水平，為國家、為香港爭光，其中在武術、游泳、賽艇、壁球、帆船、網球、滑浪風帆和七人欖球項目均奪得金牌。而壁球隊、帆船隊和網球隊創下歷史佳績，為香港體壇寫下光輝一頁。李家超相信所有香港市民和他一樣，對他們的出色表現感到無比振奮和自豪。