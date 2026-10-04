名古屋亞運｜李家超祝賀港隊優秀表現　佳績反映政策及資源投入正確

名古屋亞運完結，港隊今年的獎牌成績更打破上屆的金牌及獎牌數目。行政長官李家超今日(4日)在社交平台發文祝賀中國香港代表團在今屆亞運會取得佳績，讚揚港隊運動員在賽場上展現堅毅意志和卓越風采。他指出，港隊今屆派出約580位運動員，出戰38個亞運項目，共取得11金19銀24銅合共54面獎牌，突破歷屆獎牌數目紀錄，並取得歷來最多面金牌，成績令人鼓舞。
他續指，成績展現出港隊運動員的堅毅精神和優秀水平，為國家、為香港爭光，其中在武術、游泳、賽艇、壁球、帆船、網球、滑浪風帆和七人欖球項目均奪得金牌。而壁球隊、帆船隊和網球隊創下歷史佳績，為香港體壇寫下光輝一頁。李家超相信所有香港市民和他一樣，對他們的出色表現感到無比振奮和自豪。
佳績反映政府方向正確
李家超續指，中國香港運動員在今屆亞運再次取得佳績，反映政府的政策和資源投入方向正確；特區政府近年每年都向體育學院投入數以十億元用作培訓精英運動員，照顧運動員訓練、醫療、住宿等各方面需要，他樂見政府的投入正進入收成期。
他又提到，今年《施政報告》提出首設為期三年的「體育行政人員培訓計劃」，為退役運動員提供轉型機會和拓展事業階梯。特區政府未來會繼續以不同方式支援運動員，全方位保障現役和退役運動員的成長和未來發展，持續提升訓練和比賽場地設施，推動香港體育水平不斷進步。
期待嘉許禮親自祝賀各名運動員
李家超感謝體院、港協暨奧委會、各體育總會、教練和醫療團隊，長期以來對運動員的大力支援和用心栽培。政府會繼續大力支持中國香港運動員在國際和區域賽事中爭取佳績，讓香港體育再創高峰。他期待在稍後舉行的嘉許禮，親自祝賀各名運動員。