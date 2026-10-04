天氣｜天文台一度發出黃色暴雨警告 晚上10時30分取消(更新)

天文台在晚上10時30分，取消黃色暴雨警告信號。 天文台於晚上8時20分發出黃雨警告，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。 天文台提醒，一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。

本港天氣將進一步轉涼。香港天文台今日下午表示，一道冷鋒已在廣東內陸形成並逐漸向南移動，預料會在晚間橫過沿岸地區，吹微風，晚間轉吹和緩至清勁北風，高地間中吹強風，另部分地區驟雨較多及有雷暴。受冷鋒相關的東北季候風影響，未來數日廣東沿岸風勢較大，天色明朗，早上稍涼。 展望未來兩三日早上稍涼，周二及三市區最低氣溫下降至攝氏23度左右，新界再低兩、三度。本周中後期預測天色大致良好，天氣乾燥，內陸地區日夜溫差較大；本周後期至下周初廣東天色良好，內陸地區日夜溫差較大。

將軍澳周二早上料氣溫22度 據九天天氣預報，天文台預測明日氣溫介乎25至31度，吹北風4至5級，翌日周二則降至23至29度，吹北至東北風4至5級，周三最低氣溫同樣是23度。 以香港天文台總部的預測市區氣溫為例，周一下午預測氣溫為31度，至翌日凌晨會跌至24度，早上5至8時更進一步跌至23度，換言之一夜之間跌8度。在周二同一早上時段，打鼓嶺預測21度、將軍澳和流浮山預測22度。不過，未來9日的預測最高氣溫仍徘徊30至31度，周二開始天氣乾燥。