新皇崗口岸｜保安局邀1500市民參觀聯檢大樓　了解公共交通與設施運作

保安局早前透過民政事務總署協調18區民政事務處，於各區組織市民參與，參加者會從各區指定地點乘搭專營巴士或跨境巴士前往。參觀活動由消防處和懲教署人員擔任導賞員，參加者首先會抵達公共運輸交匯處，了解往來口岸的公共交通安排，再到聯檢大樓了解室內設計特點及體驗免費政府Wi-Fi等。他們之後乘搭扶手電梯到離境大堂，聽取入境處講解「合作查驗」自助通道的運作，了解「合作查驗、一次放行」的通關模式，最後由海關講解旅客清關及海關查驗流程。

保安局局長鄧炳強今日到場視察，並與參加者交流，了解他們對口岸的意見和體驗。他指不少市民的反應正面，期待重建後的皇崗口岸早日啟用，又向參加者派發保安局準備的禮品包，以及與他們合照留念。禮品包包括食物、水，以及印有皇崗口岸字樣的鑰匙扣。

區議員：市民打卡打到唔願走

西貢區議員張美雄參觀後形容，聯檢大樓空間寬敞開揚，指大樓採用自然採光設計，令旅檢大廳光線充足明亮，又說大樓內有多個等候區及特色打卡位，不少市民沿途「打卡打到唔願走」，整體感覺環境舒適，相信人流高峰時亦能保持暢順。不過，他指西貢和將軍澳目前缺乏直達新皇崗口岸的公共交通，將會在區議會爭取開辦往返將軍澳及新皇崗口岸的巴士線。