啟德醫院家庭醫學綜合中心明起啟用 每日設350個街症名額

全港最大的公立醫院——啟德醫院明日(5日)起分階段投入服務，首階段由「專科門診大樓」和「腫瘤科大樓」率先啟用，其中「專科門診大樓」的家庭醫學綜合中心提供偶發性及慢性疾病等街症服務，每日提供約350個診症名額。院方表示，將視乎運作情況逐步增加名額，並將陸續開放專科門診、日間中心等服務。
位於「專科門診大樓」一樓的家庭醫學綜合中心明日率先啟用。家庭醫學綜合中心主要提供偶發性與慢性疾病診治、長期病患者健康風險評估、戒煙輔導等家庭醫學診所及一系列基層醫療服務。此外，中心設有專用藥劑部及負壓房等設施，一旦爆發大型疫情時，中心可即時轉為「指定診所」，有效隔離風險。中心投入服務初期，每日提供共約350個家庭醫學診症名額，當中250個為額外名額供市民預約，並有300名醫護及工作人員提供服務。院方表示，及後會視乎運作情況，逐步增加診症名額。同日啟用還包括營養部、職業治療部等專職醫療服務。
專科門診陸續啟用 分批接收伊院舊症
專科門診、抽血服務及診斷及介入放射科，亦將於本月下旬陸續投入服務，並分批接收伊利沙伯醫院的舊症。其中外科、神經外科及部分臨床腫瘤科的舊症，將於本月26日轉到啟德醫院；內科及家庭醫學專科門診則預計於下月12日投入服務。為便利市民預約新症，專科門診大樓地下特別設立「專科門診行政部」，一站式接受所有專科的新症預約，預料平均15分鐘即可完成手續，預約時間比舊醫院流程大幅縮短一半。
此外，啟德醫院亦引入先進醫療設施，橫跨專科門診大樓1樓和2樓、總面積達2,000平方米的藥劑部，配備公立醫院首個「綜合自動化配藥系統」。該系統預計於明年首季投入服務，每日可處理高達3,200張處方，目標將平均出藥時間縮短至30分鐘內，從而騰出藥劑師人手，與病人更仔細解釋藥物詳情。
院方：採循序漸進方式進行搬遷
九龍中醫院聯網總監、啟德醫院行政總監張復熾表示，今次為本港史上最大型的醫院搬遷計劃，院方採取循序漸進方式進行，以確保病人服務不受影響。醫院其餘3幢大樓，包括急症大樓、行政大樓、教學及培訓大樓，預計於2028年投入服務。醫院將提供2,400張病床及37間手術室，服務範圍涵蓋油尖旺、九龍城及黃大仙等地區，逾180萬人口。
在交通配套方面，現時已有10條專營巴士及6條專線小巴路線，連接九龍各區或鄰近的港鐵啟德站、九龍灣站等多個站直達醫院區。張復熾指，理解病人需要時間適應新醫院，院方已透過多種渠道發放交通資訊，並會主動致電通知受病人，教導他們前往醫院的路線。