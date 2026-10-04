啟德醫院家庭醫學綜合中心明起啟用 每日設350個街症名額

全港最大的公立醫院——啟德醫院明日(5日)起分階段投入服務，首階段由「專科門診大樓」和「腫瘤科大樓」率先啟用，其中「專科門診大樓」的家庭醫學綜合中心提供偶發性及慢性疾病等街症服務，每日提供約350個診症名額。院方表示，將視乎運作情況逐步增加名額，並將陸續開放專科門診、日間中心等服務。

位於「專科門診大樓」一樓的家庭醫學綜合中心明日率先啟用。家庭醫學綜合中心主要提供偶發性與慢性疾病診治、長期病患者健康風險評估、戒煙輔導等家庭醫學診所及一系列基層醫療服務。此外，中心設有專用藥劑部及負壓房等設施，一旦爆發大型疫情時，中心可即時轉為「指定診所」，有效隔離風險。中心投入服務初期，每日提供共約350個家庭醫學診症名額，當中250個為額外名額供市民預約，並有300名醫護及工作人員提供服務。院方表示，及後會視乎運作情況，逐步增加診症名額。同日啟用還包括營養部、職業治療部等專職醫療服務。