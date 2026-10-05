港大推RISE策略推進產學研轉化 副校長岑浩璋 冀結合北都機遇吸人才

不少新科技源於大學團隊多年來的心血與努力，惟將成果轉化落地並不容易。重返港大任副校長(研究)的岑浩璋表示，科研影響力的衝量標準正逐漸轉變，更看重發明落地後的非學術影響力，但科研路上仍面對資金籌集、法規審批及市場化等挑戰。因此港大推動名為「RISE」發展策略，透過新成立的產學研夥伴聯盟，讓科研在早期便與產業界對接。他又指，港大積極響應特區政府的北部都會區發展願景，料未來教研空間與實驗室設施的擴充，將進一步吸引海內外頂尖人才匯聚。

原任城大副校長(研究)岑浩璋重返港大，於8月起接任港大副校長(研究)。他提到，其首份教授工作正是在港大，今次回歸猶如「回家」，期望透過科研啟發香港青年。談及當前科研環境，他坦言，科研成果轉化面對重重挑戰；指要挑選前人未解的頂尖課題本身就不易，以其專攻的生物醫學工程為例，由於研究充滿未知數且失敗率較高，從集資、建立商業模式到生產製造，每個環節均困難重重，臨床審批更是一大關卡。

他又提到，科研影響力的衡量標準正逐漸轉變，未來不再僅看傳統論文引用率，而是更看重非學術影響力，如對公共政策影響、救治生命效益及帶動的經濟價值。為此，港大近年積極重整創新創業架構，推出涵蓋研究(Research)、創新(Innovation)、策略性夥伴(Strategic Partners)及產業化(Entrepreneurship)的「RISE」策略，透過新成立的夥伴聯盟加強產學互動，讓業界及早介入科研早期階段，共同克服量產及法規審批等戰；同時建立系統化的產業化體系，讓初創項目順利落地，最終以產業反哺科研，形成創新循環。

岑浩璋特別提到，隨着AI時代來臨，科技與人文學科的結合變得不可或缺，技術門檻降低後，背後的倫理道德、社會影響及法律規範更顯得關鍵。

北都助擴大教研空間與容量

港大積極響應特區政府的北部都會區發展。岑浩璋指，現時科研需要乾濕實驗室及配合AI發展所需的高端設施，而北都則為港大提供更充裕的教研空間與容量。他相信，「人才往往聚集在人才密度高、發展機遇好且硬件配套完善的地方」。

辦首屆「港大創新節2026」

港大將於今年10月中旬舉辦首屆「港大創新節2026」。岑浩璋預告，創新節將展出逾120項獲得重要資助的頂尖科研項目，並舉行產學研合作夥伴聯盟的啟動儀式及創投夥伴簽約儀式。活動亦邀請多位重量級嘉賓及國際知名科學家進行專題分享，校方希望透過盛會推動科普教育，拉近公眾與科學的距離。