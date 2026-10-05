外籍家居照顧員新安排 孫玉菡︰擬明年下半年起試行

孫玉菡出席電視台節目上指，當局須確保參與計劃地區的培訓課程符合香港的要求，並會委派香港專業機構到當地協助設計和認證課程，以確保質素；課程時數最少150小時，與本港培訓的院舍保健員要求相若，學員須通過考核才能來港工作。

施政報告提出試行輸入外籍家居照顧員。勞工及福利局長孫玉菡昨表示，計劃將於明年下半年試行；為確保質素，來港前須完成約150小時的認證培訓課程及通過考核。初步設想照顧員最低工資會較一般外傭高一至兩成，初期提供數百個名額。

就現有外傭能否轉任照顧員，孫玉菡表示，政府不接受外傭直接轉任照顧員，她們須返回原居地，自費參與培訓和通過考核。他形容，初步評估外籍家居照顧員最低工資會較一般外傭高一至兩成，薪酬調整機制亦會參考現時外傭工資制度。

孫玉菡相信，外籍家居照顧員不會與本地保健員「搶飯碗」，前者屬具備專業護老技能的家居照顧員，主要在家庭環境提供服務，與在院舍及機構工作的本地員工不存在直接競爭。

至於長者乘車優惠「兩蚊兩折」措施推行約半年，孫玉菡表示，比較措施實施前後4個月數據，政府每程補貼金額減少約8%，車資10元以上車程數目亦下跌約8%。