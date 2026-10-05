啟德醫院家庭醫學綜合中心今起啟用 每日設350個街症名額

全港最大的公立醫院啟德醫院今起分階段投入服務，「專科門診大樓」和「腫瘤科大樓」將率先啟用。市民即日起可使用位於專科門診大樓的家庭醫學綜合中心，接受偶發性疾病診症及慢性疾病管理等家庭醫學診所服務，初期每日提供約350個俗稱「街症」診症名額。院方表示，及後會視乎運作情況，逐步增加診症名額。 啟德醫院未來落成後將提供2,400張病床、37間手術室，急症室面積較現時伊利沙伯醫院大約3倍，預計服務覆蓋油尖旺、九龍城、黃大仙及觀塘區超過180萬人口。

家庭醫學綜合中心可變指定診所 醫院分階段啟用，其中位於「專科門診大樓」一樓的家庭醫學綜合中心今起率先啟用，為九龍中醫院聯網的第十四間家庭醫學診所。家庭醫學綜合中心主要提供偶發性與慢性疾病診治、長期病患者健康風險評估、戒煙輔導等家庭醫學診所及一系列基層醫療服務。此外，中心設有專用藥劑部及負壓房等設施，一旦爆發大型疫情時，中心可即時轉為「指定診所」，有效隔離風險。中心投入服務初期，每日提供約350個家庭醫學診症名額，當中100個為九龍中聯網資源整合，另外250個為額外名額供市民預約，今日有約300名醫護及工作人員提供服務。院方指，之後會視乎運作情況，逐步增加診症名額。同日啟用還包括營養部、職業治療部等專職醫療服務。

外科等專科門診、抽血服務/化驗樣本收集處、及診斷及介入放射科，亦將於本月下旬陸續投入服務，並分批接收伊利沙伯醫院的舊症。 為便利市民預約新症，專科門診大樓地下特別設立「專科門診行政部」，一站式接受所有專科的新症預約，預料平均15分鐘可完成手續，預比舊醫院流程大幅縮短一半。 此外，啟德醫院亦引入先進醫療設施，包括總面積達2,000平方米的藥劑部，配備公立醫院首個「綜合自動化配藥系統」。該系統預計於明年首季投入服務，每日可處理高達3,200張處方，目標將平均出藥時間縮短至30分鐘內，而騰出藥劑師人手可為病人更仔細解釋藥物詳情。

院方：本港史上最大型醫院搬遷 九龍中醫院聯網總監、啟德醫院行政總監張復熾表示，今次為本港史上最大型的醫院搬遷計劃，院方採取循序漸進方式進行，以確保病人服務不受影響。醫院其餘3幢大樓，包括急症大樓、行政大樓、教學及培訓大樓，預計於2028年投入服務。 在交通配套方面，啟德醫院區共有10條專營巴士及6條專線小巴路線，接載乘客由九龍各區或鄰近的港鐵啟德、九龍灣、宋皇臺等多個站直達醫院區。張復熾指，理解病人需要時間適應新醫院，院方已透過多種渠道發放交通資訊，並會主動致電通知受病人，教導他們前往醫院的路線。