am專題｜「二叔公」櫃台變咖啡店 逾80年振安大押與社區再連結 項目總監：活化有多種可能性

昔日高櫃枱前助街坊解燃眉之急，如今飄散陣陣咖啡濃香。屹立灣仔逾八十載、見證典當業興衰的「振安大押」，塵封近兩年後重啟大門，化身為社區共享空間，場內不但保留典當工具與裝潢，更將當票轉化為情感與記憶的「故事交換所」。項目總監表示，希望透過大押展現了歷史建築保育的另一種可能性——不限於轉型餐廳，更可重新賦予社區功能。有學者則認為，保育方案除了保育建築物外，亦要保留人的文化，有利推動文化旅遊。 文：關淑婷 攝影：蘇文傑

位於灣仔、樓高四層的戰前唐樓「振安大押」，見證香港典當業興衰，終亦不敵時代的洪流，大押於2024年9月3日結束營業。在鬧市塵封近兩年後，大押獲「活在山下基金」資助活化，由非牟利機構「一口舍群」經營，今年8月以社區共享空間「壹當」的新面貌重開大門。 老街坊憶典當棉被解財困 「壹當」完整保留大押整體內部裝潢，並常設典當工具展覽，展出算盤、試金石及昔日帳簿等，讓公眾原汁原味感受歷史，亦勾起不少老街坊記憶。街坊譚女士憶述兒時，父親為解燃眉之急，曾於夏天將棉被典當，待冬天再贖回。如今能故地重遊，她感嘆，「現在可以上來參觀，有一種感激，它當年對我們幫忙很大。」

除了展示歷史文物，「壹當」亦巧妙將歷史與現代功能結合。昔日「二叔公」當值的櫃枱變成咖啡店，一樓則規劃為共享空間，供附近街坊休憩。團隊更將昔日當票設計成「故事交換所」，寫下對灣仔的回憶或日常憂慮，留存於空間之內。此外，場內每日舉辦導賞團及工作坊等，為社區與古蹟注入新活力，凝聚街坊鄰里。

以「交換」為重點 重建鄰里連結 街坊與大押之間連結，正是「壹當」設立的初心之一。一口舍群項目總監張喻斯表示，大押不僅見證灣仔變遷，更陪伴數代街坊成長，在民生方面亦扮演重要角色。團隊希望透過今次計劃，以「交換」作重點，包括故事、情感交換等，重新連結大押與街坊，以及人與人之間關係。她透露，目前計劃為期4個月，旨在展現大押活化變成社區空間的可能性，後續會與業主商討長遠方案，惟整幢建築的全面保育仍須審慎規劃。

古物諮詢委員會數據顯示，截至9月，本港共有645幢建築物獲評為三級歷史建築，當中包括「振安大押」。隨保育意識抬頭，舊建築活化備受關注，同區屬於二級歷史建築的百年地標「和昌大押」，早年活化為高級餐廳及酒吧，惟日前傳出四層餐廳全數結業，再度引發大眾思考，歷史建築在商業營運與保育之間應如何平衡。

活化舊建築重新賦予社區功能 張喻斯指出，歷史建築修復與活化須耗費不少資源，單靠社區空間營運難以維持長遠收支平衡。她以上環另一活化項目「壹合」為例，該基金會採用混合模式，將其中兩層出租作商業辦公室，另外兩層則經營社區空間。她強調，活化可能性有很多種，不限於轉型餐廳，更能重新賦予社區功能。鑑於本港大部分唐樓均由私人業權持有，她期望透過試驗，鼓勵更多業主釋出物業地舖發展社區空間，實現保育與社區雙贏。

學者倡制長遠保育方案 以「人」為本 恒生大學藝術設計系講師張家榮表示，許多歷史建築的活化營運模式，難以配合現時長期可持續發展概念，如採用純商業或高昂餐飲模式，面對消費模式轉變及市民消費力下降時，商業導向活化模式極易面臨淘汰；經濟環境轉差時，弱勢社群對社會服務需求大增，將舊建築轉化為社區空間反而是一條出路。不過，歷史建築的修繕與維修保養程序繁複，維護成本遠高於一般建築，若項目僅依賴慈善捐款，缺乏自負盈虧能力，一旦資金流中斷便陷入困境，故營運者須建立具循環經濟概念的長遠方案。

張家榮續指，過往本港活化模式通常集中於單一建築，忽略了區域性的整體保育。他強調，一個完善保育方案不應只保留建築物，同時亦須從文化角度思考，涵蓋社區文化與居民的生活習俗，「文化最重要是『人』，建築物也是由人所建；如果只保留建築物，卻不保留人的文化，難以發展『地方營造』。」他認為，當局應訂立長遠活化保育方案，善用本港歷史文化資源，亦有利對外推廣文化旅遊。