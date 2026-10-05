猴痘｜8月起本地個案顯著上升 歐家榮：部分以交友程式尋性伴難追蹤

本港猴痘疫情自今年8月起出現顯著上升趨勢。衞生防護中心表示，今年累計錄得29宗個案，包括22宗本地個案及7宗輸入個案，其中20宗為8月以來的新增個案。衞生防護中心傳染病處主任歐家榮今日(5日)早上在電台節目表示，6成感染者表示透過交友程式尋找陌生性伴侶，導致中心追蹤時面對困難，很多個案無法提供性伴侶聯絡方法，部分個案根本不知道感染源頭。

暫未見個案之間有特別關連

歐家榮表示，中心曾進行流行病學調查，暫未見到個案之間有特別關連，例如到過同一地方或參與過同一活動，相信今次傳播是在一個細圈子中持續蔓延。

他指個案上升的特點是以本地感染為主，20宗個案之中有15宗屬本地個案，5宗是輸入個案，全部是男男性接觸者，全部人都表示在潛伏期內曾有高風險性行為，包括與陌生男性，或與多名伴侶發生性行為，又或無使用安全套。他說由於個案中，有6成感染者表示，是透過交友程式尋找陌生性伴侶，導致中心在進行追蹤時亦面對困難，很多個案無法提供性伴侶的聯絡方法，因此部分個案根本不知道感染源頭。他特別呼籲有高風險性接觸的人士，要盡量保留性伴侶的聯絡方法，在有需要時才能通知對方。